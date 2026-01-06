Zelenski cesa a otros tres altos cargos de los servicios de Inteligencia en plena reestructuración en Ucrania

La salida simultánea de tres altos funcionarios del principal organismo de inteligencia de Ucrania marca un nuevo episodio en la reestructuración del sector seguridad nacional impulsada desde la Presidencia. Según publicó el medio, el presidente Volodimir Zelenski oficializó la destitución del jefe del Departamento de Contrainteligencia Militar, Oleksander Dubrovin; del máximo responsable del Centro Antiterrorista del SBU y número dos del organismo, Serhi Andrushchenko; y del subdirector del SBU, Serhi Naumiuk, sin aportar detalles sobre los motivos detrás de estos movimientos.

De acuerdo con la información detallada en la prensa, estos reemplazos se producen después de que, días antes, Zelenski apartara del cargo al jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), Vasil Maliuk, nombrando al mando interino a Yevgeni Jmara. Este último, hasta el momento de su designación, se desempeñaba como jefe del Centro de Operaciones Especiales "A" del propio servicio de inteligencia, según consignó la fuente. La Presidencia difundió tres decretos donde oficializó los ceses, sin ofrecer explicaciones públicas sobre las razones específicas de las remociones, de acuerdo con el medio citado.

La reestructuración en el servicio de inteligencia y defensa ucraniano se enmarca en el contexto de los casi cuatro años de conflicto armado con Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022, reportó la fuente. Desde entonces, el gobierno de Zelenski ha implementado diversas modificaciones en la conducción de los organismos de seguridad y defensa, bajo el argumento de la necesidad de adaptar las estructuras estatales a las exigencias y desafíos bélicos actuales.

Tal como publicó el medio, los recientes cambios en el SBU van acompañados de otros nombramientos en el entorno presidencial y en el Ministerio de Defensa. Entre los designados destaca Kirill Budanov, quien hasta hace poco ejercía como jefe de inteligencia militar y que, según detalló el medio, ha asumido al frente de la oficina presidencial.

Las modificaciones en la cúpula del SBU se suman a una serie de ajustes a alto nivel que el presidente ucraniano ejecutó ya en jornadas previas, afectando sectores y carteras estratégicas en el Estado. De acuerdo con lo informado, la secuencia de ceses y nombramientos refuerza la línea de cambio en las estructuras de comando vinculadas a seguridad e inteligencia, aunque persiste la falta de explicaciones oficiales sobre las causas puntuales que motivan estas decisiones.

Los mencionados decretos sobre las destituciones de Dubrovin, Andrushchenko y Naumiuk aparecen apenas dos días después del relevo del máximo responsable del SBU, lo que, según diferentes medios, alimenta interrogantes sobre posibles inquietudes internas, ajustes estratégicos o reacciones a hechos recientes en el ámbito de la seguridad nacional, aunque por el momento la administración presidida por Zelenski no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre el fondo de estas decisiones.

Según reportó el medio, las renovaciones en el aparato de inteligencia y defensa tienen lugar mientras Ucrania enfrenta los retos constantes de la invasión rusa. El reajuste de figuras en la cúpula militar y de inteligencia busca, según lo expresado oficialmente en otras ocasiones, una mayor eficacia y coordinación entre los principales organismos que gestionan la respuesta estatal al conflicto.

Las medidas recientes en materia de personal reflejan, en opinión de especialistas citados por el medio, la intencionalidad de fortalecer los mecanismos de control y mando del Estado ucraniano. No obstante, la ausencia de información sobre los motivos específicos de los ceses alimenta especulaciones dentro y fuera del país sobre el alcance y los objetivos de los cambios promovidos por Zelenski.

El medio consignó que la incorporación de Yevgeni Jmara como responsable interino del SBU forma parte, en palabras de la Presidencia, de una renovación orientada a reforzar la resiliencia institucional y adaptar la inteligencia ucraniana al desarrollo del conflicto bélico y las amenazas híbridas que enfrenta la nación desde la invasión de febrero de 2022.

La cadena de actualizaciones en la cúpula de seguridad se ha producido con cierta regularidad a lo largo del período de guerra, según destacó la fuente. Los movimientos recientes han concentrado la atención tanto del arco político local como de la comunidad internacional, que monitorea de cerca la relación entre estabilidad interna y capacidad operativa de las fuerzas ucranianas.

Así, el servicio de inteligencia ucraniano experimenta una fase de transición trascendente en su liderazgo, aún sin detalles sobre las causas de las dimisiones. Mientras tanto, la Presidencia continúa aplicando cambios en los máximos niveles de dirección de organismos clave, según informaron diversos medios, en paralelo a la celebración de casi cuatro años desde el inicio abierto de la invasión rusa y a la persistencia de un escenario bélico que exige respuestas permanentes de todas las áreas del Estado ucraniano.