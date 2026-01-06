Agencias

VÍDEO: El Ibex 35 sube un 0,30% en la apertura, con 17.674,84 puntos y pendiente de Venezuela

La bolsa española registra un ligero repunte al inicio del Día de Reyes mientras inversores analizan el escenario tras la detención de Nicolás Maduro y las declaraciones de Donald Trump sobre el futuro de Venezuela y el sector energético

En medio de la incertidumbre tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y con nuevas expectativas sobre el futuro político y el sector petrolero de Venezuela, el principal indicador bursátil español, el Ibex 35, acaparó la atención al registrar un repunte en la apertura de la jornada del Día de Reyes. Según informó Europa Press, el principal selectivo español experimentó una subida del 0,30%, situándose en los 17.674,84 puntos, nivel que igualó el máximo alcanzado en la sesión anterior.

La operación militar llevada a cabo el pasado sábado en Venezuela, que terminó con la detención de Maduro, modificó de forma significativa el escenario en los mercados internacionales. De acuerdo con Europa Press, el presidente estadounidense Donald Trump declaró tras la captura que su gobierno pasaba a estar “a cargo” de Venezuela, manifestando que su prioridad inmediata es la reconstrucción del país y, en particular, la recuperación de la industria petrolera venezolana. Trump aclaró que este objetivo tiene más peso para su administración que aspectos como la convocatoria de elecciones o la liberación de presos políticos en ese país.

Europa Press detalló que el mercado español mostró movimientos dispares entre los valores de mayor capitalización, reflejo de la cautela y el análisis cuidadoso con el que los inversores evaluaban las consecuencias de la intervención estadounidense en Venezuela. En los primeros movimientos bursátiles, Fluidra encabezó los ascensos del Ibex 35 con un alza del 3,05%. Otras compañías como Grifols subieron un 2,22%, Sacyr un 1,82% y Banco Santander un 1,27%. En el extremo opuesto, los títulos de Acerinox bajaron un 0,99%, mientras Iberdrola cayó un 0,81%, ACS retrocedió un 0,54% e Indra se dejó un 0,60% en los primeros compases de la jornada.

El movimiento al alza del Ibex 35 se dio en sintonía con el comportamiento de otras bolsas europeas, aunque con variaciones en la magnitud de los avances. De acuerdo con datos de Europa Press, el índice CAC 40 de París mostró al inicio una ligera subida del 0,01%, mientras que el FTSE 100 de Londres repuntó un 0,51% y el DAX de Fráncfort se incrementó un 0,21%, evidenciando cierto optimismo, aunque moderado, en el entorno financiero europeo ante el nuevo contexto internacional.

En el mercado energético, el precio del barril de petróleo Brent, de referencia para Europa, abrió la sesión en 61,44 dólares, lo que supuso una caída del 0,52%. Por su parte, el crudo West Texas Intermediate (WTI) se negoció a 57,96 dólares, con un retroceso del 0,62%. Estos movimientos reflejaron la reacción inmediata de los mercados de materias primas a los últimos acontecimientos que involucran a Venezuela, uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo.

En el mercado de divisas, el euro cotizaba a 1,1734 dólares, según reportó Europa Press. Respecto al mercado de deuda, la prima de riesgo española rondó los 40,3 puntos básicos, mientras que el interés de los bonos del Estado a diez años se situó en el 3,32%. Estos datos ilustraron la estabilidad relativa del mercado financiero español ante el escenario internacional alterado por las noticias procedentes de Venezuela.

Las imágenes relacionadas con estos acontecimientos estaban disponibles a través de Europa Press Televisión, según consignó el medio, junto con información de contacto para el acceso a recursos audiovisuales y datos de interés para el seguimiento detallado del comportamiento bursátil y de los mercados internacionales.

