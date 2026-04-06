Al menos 34 muertos, incluidos siete niños, en últimos ataques de Israel y EE.UU. en Irán

Teherán, 6 abr.– Al menos 34 personas murieron, entre ellas siete niños, entre la noche del domingo y la mañana de este lunes en una nueva oleada de bombardeos de Israel y Estados Unidos contra distintas zonas de Irán, según balances difundidos por medios locales.

Uno de los ataques más graves se registró en el municipio de Baharestán, en el suroeste de la provincia de Teherán, donde el impacto contra dos viviendas en el complejo Qaleh Mir dejó 13 fallecidos, según informó la agencia Fars.

En otro bombardeo israelí-estadounidense contra una zona residencial de la capital iraní, siete niños menores de 10 años perdieron la vida, denunció en X el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hosein Kermanpur.

“Siete niños menores de 10 años murieron —uno de ellos tenía menos de un año y apenas pudo ser identificado—”, dijo en X Kermanpur.

Además, los medios reportan otros tres fallecidos tras el impacto en un edificio de dos plantas en el sureste de Teherán.

Asimismo, en la ciudad de Qom, un bombardeo contra una zona residencial causó la muerte de al menos cinco personas. Mientras, en el sur del país, en las localidades de Bandar Lengeh y Kong, los medios reportaron al menos seis víctimas mortales y 17 heridos tras nuevos ataques contra áreas urbanas.

Las autoridades iraníes no han ofrecido, desde el 5 de marzo, un balance oficial del total de muertos en la guerra, que cumple 38 días este lunes. Sin embargo, la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, cifra en 3.546 los fallecidos, entre ellos 1.616 civiles. EFE