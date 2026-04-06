Agencias

Ascienden a 28 los muertos y 17 los heridos por las recientes inundaciones en Angola

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Nairobi, 6 abr (EFE).- Al menos 28 personas murieron, 17 resultaron heridas y otras tres desaparecieron en Angola por las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron este fin de semana a las provincias costeras de Benguela (oeste) y Luanda (noroeste), informó el Servicio de Protección Civil y Bomberos (SPCB).

Benguela ha sido la más afectada, con 22 fallecidos notificados, trece heridos y dos desaparecidos, según un informe del SPCB actualizado a última hora del domingo, según medios locales.

En la capital del país se han registrado seis muertos, un desaparecido por las lluvias y las inundaciones.

Hasta 6.752 viviendas resultaron inundadas y otras 114 fueron destruidas, lo que afectó a 34.355 personas, la gran mayoría en Luanda. EFE

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