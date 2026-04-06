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Veinticinco años de 'La sombra del viento': "Una novela así nunca la escribiría una IA"

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Lara Malvesí

Barcelona, 6 abr (EFE).- Emili Rosales, el editor del clásico contemporáneo 'La sombra del viento', del desaparecido Carlos Ruiz Zafón, que esta primavera cumple 25 años desde su publicación, ha recordado el amor del autor barcelonés por el libro físico y la literatura, y ha reivindicado que "una novela así nunca la escribiría una inteligencia artificial".

En conversación con EFE, el editor de Planeta ha recordado las sensaciones al leer por primera vez el manuscrito de la que sería la primera parte de la tetralogía de 'El cementerio de libros olvidados', el libro en español más leído de la historia solo por detrás del 'Quijote' y de 'Cien años de soledad'.

Tras 'La sombra del viento', Ruiz Zafón siguió cosechando éxitos con las continuaciones de la historia: 'El juego del ángel', 'El prisionero del cielo' y 'El laberinto de los espíritus'.

"La novela ya era deslumbrante desde la primera lectura, era algo distinto de todo lo que se podía encontrar en ese momento. Me di cuenta en seguida de que Carlos tenía muy claro lo que escribía y que ya tenía en la cabeza el conjunto de historias que formarían parte del cuarteto" de libros, ha recordado.

Rosales ha destacado igualmente su estilo "personalísimo", en el que convivían géneros distintos, del 'thriller' a la novela romántica o la histórica. Un nuevo estilo que provocó que otros autores que le habían leído se vieran influenciados por él. "Desde entonces, hay libros que 'zafonean'. Y también existe el adjetivo 'zafoniano', como existe el calificativo kafkiano o borgiano", apunta.

"Desde luego que no lo podría haber escrito una inteligencia artificial", deja claro Rosales, quien destaca un estilo lleno de "sensibilidades" e "insustituible por laboratorios de cruces de datos".

El editor de Ruiz Zafón destaca, entre otros muchos elementos -como una "estructura narrativa muy potente"-, la imborrable "imagen inicial del libro que no te puedes quitar de la cabeza: un niño que se ha olvidado del rostro de su madre muerta al que para darle consuelo llevan a conocer el cementerio de los libros olvidados".

Al mismo tiempo, ha confesado el editor de Planeta, "nadie podía llegar a imaginar que el libro tuviera la dimensión que llegó a conseguir, que es deslumbrante".

Recuerda Rosales que Ruiz Zafón era un gran defensor de la pervivencia del libro físico en un momento en el que había quien parecía predecir que el libro electrónico desbancaría al soporte clásico en papel, el que permite acariciar y oler las páginas.

"Ahora estamos en 2026 y resulta que la lectura vive un apogeo en España y la franja de lectores que más crece es precisamente la de los jóvenes", subraya Emili Rosales.

El libro fue desde el principio un fenómeno boca oreja que no tardó en ser reconocido por publicaciones internacionales como "un clásico contemporáneo clave de la historia de la literatura".

Esta primavera, Planeta lanzará una nueva edición conmemorativa "muy orientada a jóvenes lectores" y también se reeditará la guía de 'La Barcelona de Carlos Ruiz Zafón'.

Rosales ha recordado que ya en diciembre de 2025, en la feria del libro de Guadalajara (México), miles de personas pasaron diariamente por un espacio de evocación del cementerio de los libros olvidados y pudo ver "cómo brillaban los ojos de los lectores".

"Es la prueba del poder de la literatura y de la sensibilidad y la pervivencia", ha constatado el editor.

Las obras de Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 1964 - Los Ángeles, 2020) han sido traducidas a más de cincuenta idiomas.

En 1993 se dio a conocer con la novela juvenil 'El príncipe de la niebla', que forma, con 'El palacio de la medianoche' y 'Las luces de septiembre', la 'trilogía de la niebla'.

En 1999 llegó 'Marina' y un año después arrancó la leyenda con 'La sombra del viento'. En 2020 se publicó 'La ciudad de vapor', que reúne todos sus cuentos en un recopilatorio. EFE

(Recursos de archivo: EFEServicios 8003081940 y otros)

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