Agencias

Los aeropuertos españoles operan 6.652 vuelos durante este Lunes de Pascua

Guardar
Imagen SZQSW7RVSVEWVGCVMB4J6NXDKU

La red de aeropuertos españoles de Aena prevé operar un total de 6.652 vuelos durante este Lunes de Pascua, lo que supone 32 más que el mismo festivo en algunas comunidades autónomas de 2025, que fue el 21 de abril, según los datos facilitados a Europa Press por el gestor aeroportuario.

En total, entre el pasado 27 de marzo, y este 6 de abril, se programaron 70.505 movimientos aéreos, apenas un 0,9% menos con respecto a un año antes.

Esta Semana Santa coincidió con la huelga indefinida convocada por CCOO, UGT y USO en Groundforce, empresa de 'handling' de Globalia, que se celebra los lunes, miércoles y viernes, a lo largo de tres franjas horarias: de 5.00 a 7.00 horas, de 11.00 a 17.00 horas y de 22.00 a 00.00 horas.

El domingo, 5 de abril, fue el día de más movimientos, con 6.771 movimientos, seguido del día siguiente, el 6 de abril (6.652), el 4 de abril (6.648), el 2 de abril (6.536) y el 29 de marzo (6.506).

Los tres aeropuertos con más operaciones durante estos 11 días fueron el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el de Barcelona-El Prat y el de Palma de Mallorca. En concreto, la capital española se situó a la cabeza de los movimientos aéreos, con 12.933, un 4,7% más frente al periodo del año pasado.

A continuación, le siguieron el aeródromo catalán, que operó un total de 11.339 movimientos previstos (+2%) para estos días, mientras que el aeropuerto mallorquín programó un total de 7.502 operaciones (+11,6%). Cerraron la lista el aeródromo de Málaga-Costa del Sol y el de Gran Canaria, que registraron un total de 5.996 (-0,7%) y 4.612 vuelos (+6%), respectivamente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Google Chrome cargará de manera diferida vídeos y audio para agilizar las páginas web

Google Chrome cargará de manera diferida vídeos y audio para agilizar las páginas web

La AESAN amplía la alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en salmón ahumado a un nuevo lote de Carrefour

La AESAN amplía la alerta por presencia de 'Listeria monocytogenes' en salmón ahumado a un nuevo lote de Carrefour

Albares, convencido de que España también será pionera en su postura sobre Cuba como lo fue con Palestina o Irán

Albares, convencido de que España también será pionera en su postura sobre Cuba como lo fue con Palestina o Irán

Un 12 % de las gasolineras francesas se han quedado sin algún combustible

Infobae

Irán confirma la muerte de Majid Khademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria

Irán confirma la muerte de Majid Khademi, jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria