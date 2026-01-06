Un incendio por una calefacción doméstica deja 8 heridos en Alcúdia

Entre los afectados por el incendio en una vivienda de Alcúdia se cuentan dos agentes de la Policía Local y varios vecinos que recibieron asistencia médica por inhalar humo y sufrir crisis nerviosas. De acuerdo con información proporcionada por la Policía Local y recogida por diversos medios, el suceso tuvo lugar durante la madrugada de este martes, cuando se originó un fuego en una de las habitaciones de una vivienda situada en la calle Fuerteventura, en el municipio de Alcúdia, en la isla de Mallorca.

Según detalló la Policía Local, el siniestro comenzó cerca de las 02:20 horas y tuvo como posible origen un sistema de calefacción doméstico. Antes del arribo de los servicios de emergencia, varios residentes de la zona intervinieron de manera solidaria utilizando mangueras desde el exterior del inmueble para contener las llamas. Según consignó el cuerpo policial y reportaron los medios, esta rápida reacción inicial ayudó a limitar la propagación del fuego, lo que facilitó la posterior labor de los equipos de rescate.

Cuando las patrullas policiales llegaron al lugar del incidente, inmediatamente solicitaron la intervención del servicio de emergencias 112 y el despliegue de personal sanitario y refuerzos del cuerpo de bomberos. Los policías que se encontraban allí utilizaron el extintor de uno de los vehículos oficiales para enfrentar las llamas, mientras se aguardaba la llegada de los bomberos. El medio informó que los equipos de extinción de incendios finalmente tomaron control de la situación, completando la labor de sofocar el fuego y asegurando la zona para evitar riesgos adicionales a los habitantes y a la estructura de la vivienda.

El balance de personas afectadas ascendió a ocho, que recibieron asistencia principalmente por inhalar humo, padecer crisis de ansiedad y, en un caso, por una lesión en la muñeca. Según publicó la fuente, varias de las personas atendidas fueron derivadas al Hospital de Inca para una valoración más detallada de su estado de salud. Por su parte, los dos agentes de la Policía Local que resultaron expuestos al humo pudieron reincorporarse a sus funciones habituales tras ser atendidos.

El medio también informó que la intervención coordinada entre los servicios de emergencia y la colaboración vecinal fueron fundamentales para mitigar los alcances del incidente y minimizar las lesiones entre los residentes y el personal actuante. La Policía Local señaló en su informe que el origen del incendio se asocia a un sistema de calefacción doméstico, motivo por el cual los servicios de emergencia recomendaron a la población revisar y mantener estos sistemas en condiciones seguras.

Tras la extinción del incendio y la asistencia a los heridos, la zona quedó bajo supervisión para descartar reinicios del fuego o daños estructurales posteriores. La jornada de los equipos de emergencia concluyó con un recuento detallado de los hechos y la colaboración entre distintas instituciones municipales, incluidas el cuerpo de bomberos, los servicios sanitarios y la Policía Local.