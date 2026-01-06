Sheinbaum rechaza la "intervención militar" de EEUU en Venezuela y recalca que es una cuestión de "soberanía"

Durante la comparecencia en conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó la importancia de respetar la soberanía del pueblo venezolano y la de cualquier otro país, postura que, de acuerdo con lo expresado por la mandataria, está arraigada en la política exterior mexicana y reflejada en su Constitución a través de la Doctrina Estrada. Sheinbaum reiteró con firmeza el rechazo de México a cualquier forma de intervención extranjera, haciendo referencia directa a la reciente operación militar liderada por Estados Unidos que resultó en la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

En declaraciones recogidas por el medio, Sheinbaum recalcó que México “no puede estar nunca de acuerdo con la idea de que un país invada otro”, ni siquiera en el caso de que el acusado fuese culpable de los delitos que se imputan, subrayando que la presunción de inocencia debe prevalecer. Según indicó el medio, la mandataria aclaró que, en el caso venezolano, aún quedan pendientes pruebas sobre las acusaciones dirigidas al mandatario sudamericano y su entorno.

Durante la misma comparecencia, Sheinbaum hizo hincapié en la ilegalidad de la operación militar llevada a cabo por las fuerzas estadounidenses el sábado anterior en Caracas, destacando las declaraciones del relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Lucha contra el Terrorismo, Ben Saul. Este representante de Naciones Unidas calificó como “ilegales” las acciones ejecutadas por Estados Unidos y solicitó la apertura de una investigación internacional que determine la responsabilidad del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, en la muerte de decenas de personas durante el operativo, según consignó el medio.

La jefa del Ejecutivo mexicano señaló que, tanto quienes apoyan como quienes se oponen al régimen venezolano, deberían cuestionar el uso de la fuerza militar como medio para deponer o capturar a un líder político, ya que ello contraviene los principios de autodeterminación y respeto entre naciones. “Que una potencia utilice la fuerza para llevarse a un presidente, no podemos estar de acuerdo nunca”, sostuvo Sheinbaum, palabras que el medio recogió fielmente.

Sheinbaum remarcó que la cuestión de la soberanía resulta central en el marco de las relaciones internacionales y citó la posición histórica de México, basada en la no intervención y el respeto por la autodeterminación de los pueblos. Según desarrolló el medio, la presidenta destacó que esta política exterior ha sido una constante para México desde la Doctrina Estrada.

Las declaraciones de Sheinbaum se produjeron en respuesta a las consultas sobre la actuación de Estados Unidos en territorio venezolano y las consecuencias que esta intervención podría tener tanto sobre el contexto internacional como sobre las relaciones diplomáticas de la región. El medio reportó que la postura expresada por la presidenta eleva el tono de la condena mexicana contra cualquier acción extranjera que implique una injerencia directa sobre la conducción política interna de otros países.

La presidenta sintetizó la posición oficial al indicar que “esto no puede aprobarse”, definiendo así la línea que México mantendrá frente a sucesos similares que puedan surgir en el futuro y reafirmando la vigencia de la política exterior establecida por la Constitución mexicana. Según el detalle del medio, Sheinbaum concluyó que la autodeterminación es un principio irrenunciable para el Estado mexicano en el contexto internacional actual.