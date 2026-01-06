Agencias

Paula Badosa remonta a Marie Bouzkova y avanza a octavos de final en Brisbane

Guardar

La tenista española Paula Badosa se impuso este martes a la checa Marie Bouzkova por 6-7(4), 6-4 y 6-2, en el torneo de Brisbane (Australia), sobre pista dura y de categoría WTA 500, remontando un primer set adverso en un partido que superó las tres horas, para volver a ganar más de 100 días después de su último triunfo.

Badosa, número 25 del mundo y que no competía desde su retirada por lesión en Pekín el pasado mes de septiembre, mostró un buen nivel de tenis para completar una victoria que construyó yendo de menos a más. La catalana entró bien al duelo ante una rival contra la que nunca ha perdido, pero desaprovechó dos bolas de set con 4-5 y terminó cayendo en el desempate.

Ya en la segunda manga, Badosa creció, sobre todo a mitad de set, para imponer su ritmo y terminar adjudicándose ese segundo parcial, después de convertir una de las siete bolas de rotura de las que gozó. Ya en el parcial definitivo, la española continuó apretando y sacó el partido adelante sin dificultades. Ahora, espera en octavos la kazaja Elena Rybakina, número cinco del ranking.

Mientras que Cristina Bucsa no tuvo ninguna opción contra la bielorrusa Aryna Sabalenka, que arrolló a la española en apenas 49 minutos para vencer por 6-0 y 6-1. Era la segunda ocasión en la que ambas tenistas se cruzaban, siendo en esta muy superior la número uno del mundo.

Sabalenka, en su primer partido en Brisbane, endosó un 'rosco' en la primera manga a la afincada en Cantabria, que también vio como su rival se colocó 5-0 en el segundo set sin mayores problemas. Pero con saque, la española logró sumar el primer y único juego en su casillero, antes de que la favorita cerrar el partido plácidamente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rusia celebra los "esfuerzos" de Venezuela para "proteger su soberanía" con la investidura de Rodríguez

El gobierno ruso manifestó su apoyo a Delcy Rodríguez tras asumir el liderazgo temporal en Caracas y pidió diálogo para superar la crisis, reafirmando su compromiso con las instituciones venezolanas y la estabilidad de América Latina según un comunicado oficial

Rusia celebra los "esfuerzos" de

Investigan la muerte de dos personas halladas en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

Las autoridades han iniciado diligencias para esclarecer las causas tras descubrir a dos individuos fallecidos en el interior de un inmueble, en pleno Día de Reyes, mientras se mantienen reservados los detalles a fin de no entorpecer las pesquisas

Investigan la muerte de dos

InPost se dispara por encima del 22% en Bolsa tras recibir una propuesta indicativa de adquisición

El valor bursátil de la firma polaca registra un avance superior al 23% después de comunicar la recepción de una oferta de compra, aunque aún no se conocen detalles sobre el interesado ni el importe que estaría dispuesto a pagar

InPost se dispara por encima

Líderes europeos responden a Trump que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro

Líderes europeos responden a Trump

Joan García: "A todo jugador le gusta ir con la selección, si llega estaré muy orgulloso"

Joan García: "A todo jugador