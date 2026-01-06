Agencias

Mueren trece personas, incluidos ocho niños, en un ataque con drones de las RSF en el centro de Sudán

La organización Red de Doctores de Sudán denunció una ofensiva con drones de las Fuerzas de Apoyo Rápido sobre El Obeid, señalando que el ataque, dirigido contra un barrio civil, constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario

La Red de Doctores de Sudán atribuyó la muerte de nueve integrantes de una misma familia, en su mayoría menores de edad, a un ataque realizado por drones sobre una vivienda en el barrio de Al Jalabiya, en El Obeid. Este hecho, según la organización civil, forma parte de una escalada de violencia dirigida contra civiles y representa una vulneración directa de las normas internacionales, según publicó la entidad en sus canales oficiales. En ese contexto, el bombardeo, que dejó un saldo total de trece personas fallecidas —incluidos ocho niños—, ha sido denunciado como una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario.

La organización detalló a través de su página en Facebook que la vivienda atacada se ubica en una zona residencial sin presencia militar. Por lo tanto, la asociación civil subrayó que este tipo de ofensiva constituye un crimen de guerra, ya que dirigió sus ataques contra un área de carácter eminentemente civil. Red de Doctores de Sudán remarcó que la acción revela una disposición a atacar a civiles desarmados, con especial riesgo para la población infantil, indicio de una política de perpetración de asesinatos y bombardeos indiscriminados sobre zonas consideradas seguras.

Según consignó la Red de Doctores de Sudán, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) no se ha pronunciado acerca de las acusaciones. La organización responsabilizó plenamente a las RSF por este suceso y reclamó a la comunidad internacional, a organizaciones de derechos humanos y a Naciones Unidas el empleo de mecanismos de presión dirigidos a la cúpula de las RSF. Entre sus demandas, se incluye el cese inmediato de los ataques contra barrios residenciales y la interrupción de la violencia dirigida a la población civil.

Tal como informó la Red de Doctores de Sudán, la guerra civil sudanesa surgió tras la ruptura en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir y el posterior golpe de Estado que depuso al primer ministro Abdalá Hamdok en 2021. Las divergencias en torno a la integración del grupo RSF al ejército regular intensificaron el conflicto, truncando el proceso de transición política y motivando una escalada militar. El medio remarcó que la implicación de diversas potencias extranjeras en apoyo a los bandos enfrentados ha agravado el estado actual del país.

Según comunicó la Red de Doctores de Sudán, el conflicto ha ocasionado una crisis humanitaria de amplias dimensiones, que afecta a millones de desplazados y refugiados. El aumento de los ataques contra civiles ha repercutido en la propagación de enfermedades y daños en infraestructuras esenciales, lo que dificulta la provisión de asistencia a la población afectada, informó el organismo civil. Ante este escenario, la alarma internacional crece por la imposibilidad de proteger a los sectores más vulnerables y por la persistente inseguridad en áreas que anteriormente se consideraban seguras.

