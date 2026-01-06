Mueren al menos nueve militares nigerianos en un atentado con explosivos en el estado de Borno (nordeste)

Un mando militar citado en el diario nigeriano ‘The Guardian’ explicó que los responsables del ataque habrían instalado un artefacto explosivo improvisado en la carretera durante la noche. La acción, dirigida contra soldados del 145.º Batallón de Damasak, adscritos a la 5.ª Brigada del Ejército, causó la muerte de al menos nueve militares de Nigeria en las proximidades de Maiduguri, señaló el medio.

De acuerdo con la información publicada por ‘The Guardian’, el atentado se produjo en el extremo nororiental del país, cerca de la capital del estado de Borno. El ataque ocurrió mientras los militares se desplazaban desde Maiduguri hacia el bosque de Sasawa, en el estado vecino de Yobe, con el objetivo de participar en una operación militar durante la noche del domingo.

Hasta ahora, ningún grupo ha asumido la autoría del atentado. Sin embargo, fuentes militares consultadas por ‘The Guardian’ señalaron la posible implicación de Boko Haram. Las autoridades de Nigeria utilizan esta denominación tanto para referirse al grupo Boko Haram como a su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ambos con fuerte actividad en el nordeste nigeriano y la cuenca del lago Chad. Según consignó ‘The Guardian’, estos grupos han sido responsables de decenas de atentados en los últimos meses en la región.

Ante la violencia recurrente, el Ejército de Nigeria y la Fuerza Civil de Intervención Conjunta (CJTF, por sus siglas en inglés) han intensificado sus operaciones en el área. Este lunes, miembros del Ejército y de la CJTF realizaron una operación conjunta en la que, según informaron en la red social X, “cinco terroristas fueron neutralizados sin ninguna víctima” entre las tropas nigerianas. Durante la intervención, lograron rescatar a tres civiles que estaban secuestrados y confiscaron fusiles de asalto, junto con otros materiales.

El estado de Borno y especialmente la zona de Maiduguri han sido un escenario frecuente de ataques con explosivos y emboscadas atribuidos a grupos yihadistas. Tanto Boko Haram como ISWA han mantenido una presencia significativa en la región, organizando ataques que afectan tanto a instalaciones militares como a la población civil, y desplazando a miles de personas de sus hogares.

El conflicto prolongado en el nordeste de Nigeria ha obligado a las fuerzas de seguridad a mantener un despliegue constante y a llevar a cabo redadas frecuentes con la colaboración de fuerzas auxiliares como la CJTF. Estas acciones buscan frenar la capacidad operativa de los grupos insurgentes, aunque las carreteras y áreas rurales siguen siendo escenarios de enfrentamientos y explosiones.

Autoridades militares subrayaron a ‘The Guardian’ que la colocación de dispositivos explosivos improvisados en caminos y carreteras es una táctica recurrente de los insurgentes. Esta estrategia complica los movimientos de las fuerzas armadas y prolonga la situación de inseguridad, obstaculizando tanto las operaciones militares como la vida cotidiana de la población local.

La situación en Borno y sus alrededores sigue siendo motivo de preocupación para las autoridades nigerianas, que intentan contrarrestar los ataques yihadistas mediante operativos militares y labores de inteligencia. Las reiteradas acciones armadas en las cercanías de Maiduguri constituyen un desafío persistente para la estabilización de la región y el restablecimiento de la seguridad en el noreste del país, informó ‘The Guardian’.