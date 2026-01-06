Muere un soldado de Siria en un ataque achacado a las FDS contra la ciudad de Alepo

El comunicado emitido por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) responsabiliza a las facciones Al Amshat y Al Hamzat, apoyadas por Turquía y asociadas con el Gobierno de Damasco, por ataques deliberados contra viviendas civiles en la ciudad de Deir Hafer, cerca de Alepo. De acuerdo con la agencia oficial SANA y con información recogida por diversos medios, la jornada de enfrentamientos más reciente derivó en la muerte de al menos un integrante de las fuerzas prorrégimen en un ataque con drones atribuido a la alianza kurdo-árabe en la zona del barrio Sheij Maqsud de Alepo.

Según informó SANA, los choques entre las fuerzas leales al Gobierno sirio y las FDS han escalado tras el estancamiento en las negociaciones para la reintegración de la milicia kurdo-árabe en el aparato estatal y la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a los episodios de violencia. Las fuerzas kurdas adujeron que la ofensiva con drones se dirigió a bases militares sirias en el entorno urbano de Alepo, mientras que el comunicado de las FDS sostuvo que la acción correspondía a su "pleno y legítimo derecho a defender a sus combatientes y a la población civil" frente a los bombardeos de los grupos Al Amshat y Al Hamzat, ambos señalados como responsables de ataques "indiscriminados" contra áreas habitadas.

La milicia kurdo-árabe enfatizó, según reportó SANA, que "los agresores tienen toda la responsabilidad de estos crímenes y violaciones, así como de las posteriores repercusiones", añadiendo que los bombardeos perpetrados por estos elementos apoyados por Ankara no han causado bajas entre sus filas en el episodio más reciente. Las divisiones Suleiman Shah (Al Amshat) y Al Hamzat, integradas en las nuevas fuerzas de seguridad sirias tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024, constan en listas de sanciones internacionales impuestas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, que las señalan como responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El medio SANA detalló que voces ligadas a las FDS han reclamado desde hace meses la integración de sus efectivos bajo un solo mando, contrario a la propuesta de las autoridades centrales de que esa incorporación se realice de manera individual y con distribución fragmentada entre las nuevas Fuerzas Armadas. De acuerdo con el relato de la cadena estatal siria Al Ijbariya, fuerzas leales al Gobierno atacaron instalaciones vinculadas al lanzamiento de drones de las FDS en las proximidades de Deir Hafer, aunque no se registró una reacción inmediata de las autoridades de Damasco respecto al balance de estas acciones.

Los hechos recientes ocurrieron tras apenas dos días del anuncio de la continuación de contactos entre Damasco y las FDS para lograr un entendimiento en torno a la inserción de las fuerzas kurdas e instituciones civiles en la estructura estatal, en el contexto del periodo transicional posterior a la caída de Assad. A este proceso de diálogo se suma la cuestión del estatus y la autonomía de las regiones de mayoría kurda en el futuro político de Siria.

Tal como recogió SANA, la propuesta más reciente de las FDS consiste en mantener la unidad de sus fuerzas como bloque, en contraposición a la postura de Ahmed al Shara, presidente de transición y antiguo líder de Hayat Tahrir al Sham (HTS), quien plantea integrar los efectivos de las FDS de forma individual. En marzo, ambas partes habían rubricado un acuerdo que establecía las bases para la reintegración y el establecimiento de un alto el fuego nacional, pero la interpretación y aplicación de sus cláusulas ha provocado sucesivas disputas y retrasos.

Mazloum Abdi, dirigente de las FDS, remarcó a inicios de diciembre de 2025 su apuesta por el diálogo y por construir "una Siria democrática y descentralizada", reiterando el compromiso adquirido con el Estado central para asegurar la convivencia y el cese de hostilidades, según publicó SANA. No obstante, la falta de avances sustanciales ha derivado en nuevas tensiones, las cuales se reflejan en incidentes violentos como el ocurrido en Alepo y zonas aledañas.

En este entorno, FDS subrayó que los grupos Al Amshat y Al Hamzat actúan bajo la protección de las autoridades de Damasco pese a las sanciones que pesan sobre ellos a nivel internacional. La insistencia de las partes en defender sus respectivas posiciones evidencia la dificultad para establecer mecanismos de cooperación efectivos y para consolidar un cese al fuego duradero que aborde tanto los intereses de las comunidades kurdas como las pretensiones de control del actual gobierno transitorio.

La secuencia de sucesos reportados sitúa a Alepo y sus alrededores como epicentro de los enfrentamientos más recientes entre las fuerzas prorrégimen y la alianza kurdo-árabe. El área abarca barrios como Sheij Maqsud, donde el ataque con drones contra posiciones militares desencadenó la muerte de un soldado del nuevo ejército sirio, y la región de Deir Hafer, identificada por las FDS como blanco frecuente de operaciones militares de los grupos señalados por su subordinación política a Damasco y a intereses turcos.

Por otra parte, la cadena estatal Al Ijbariya informó sobre acciones de represalia de las tropas sirias, enfocadas en neutralizar puntos de despliegue de drones de las FDS, lo que añade complejidad al ya frágil equilibrio entre las distintas partes. Las acusaciones cruzadas y la persistente falta de consenso complican el proceso de integración nacional, mientras las agencias oficiales y las organizaciones implicadas difieren en los relatos sobre el impacto de los ataques y la identidad de los responsables directos.

El contexto de estos enfrentamientos, de acuerdo con la información recopilada por SANA y otros medios estatales sirios, se define por la fragmentación interna, las presiones internacionales derivadas de las sanciones, y el objetivo insatisfecho de consolidar un acuerdo político y militar inclusivo tras cambios significativos en la estructura del poder en Damasco desde finales de 2024.