Mario Casas da un paso más en su relación y comparte su primera foto romántica con Melyssa Pinto

En uno de los viajes familiares, Melyssa Pinto fue vista compartiendo momentos junto al hermano menor de Mario Casas, Daniel, durante su estadía en El Salvador. Este acto reflejó el nivel de integración de la modelo con el entorno más cercano del actor, mostrando dinámicas cotidianas entre ambos fuera de la atención mediática. Según publicó el medio fuente, Mario Casas sorprendió recientemente al hacer pública por primera vez una imagen en redes sociales que confirma su relación sentimental con Melyssa Pinto tras varios meses de especulaciones.

De acuerdo con la misma fuente, la interacción entre Mario Casas y Melyssa Pinto había generado durante meses rumores, pero no existían hasta ahora publicaciones oficiales que evidenciaran la existencia de una pareja. El actor, conocido por su habitual discreción respecto a su vida privada, eligió su cuenta de Instagram para compartir un carrusel fotográfico junto a Melyssa Pinto desde Disneyland Paris, en plenas fiestas navideñas, cerca de la celebración de Reyes. En la serie de imágenes, se puede apreciar a la pareja disfrutando de distintas atracciones del parque. Uno de los momentos más destacados lo protagoniza Melyssa, quien aparece de espaldas junto a Mario, ambos con suéteres temáticos: el de ella con Minnie y el de él con un enanito de Blancanieves. El mensaje que acompaña la publicación es breve: “Felices Reyes”.

El medio consigna que, aunque se trata de la primera instantánea que Mario Casas difunde junto a Melyssa Pinto, ambos ya habían dejado pistas sobre su vínculo en redes sociales. En noviembre, Melyssa Pinto publicó un carrusel en el que se veía a Mario abrazando a su perro Romeo, junto a una cita de la película ‘Pearl Harbor’ para expresar su felicidad en la etapa actual de su vida. En ese mismo post, la modelo describió cómo pequeños momentos le transmiten la plenitud de “lo maravillosa que es la vida”.

El reconocimiento público de su relación también se evidenció en apariciones mediáticas. Melyssa Pinto calificó a Mario Casas como “un 10, como actor y como novio” durante su paso por una alfombra roja. Esta declaración representó una confirmación abierta de sus sentimientos y reforzó el carácter sentimental de su vínculo ante la prensa, tal como reportó el medio fuente.

Se conoció que la historia sentimental se hizo pública en marzo, cuando aparecieron las primeras imágenes de la pareja juntos en las Islas Canarias. Desde entonces, la pareja ha compartido episodios privados en espacios más accesibles al público, consolidando así su relación ante la opinión pública. El medio detalla que la participación de Melyssa Pinto en la familia de Mario Casas también surgió a través de viajes colectivos y estancias en espacios familiares, como la casa del actor en Ajo, Cantabria, donde ambos han compartido jornadas tranquilas, alternando descanso con una rutina marcada por el deporte, disciplina que comparten.

La publicación actual de Mario Casas establece un cambio relevante respecto a su habitual postura de privacidad y marca la primera ocasión en que comparte abiertamente estos detalles personales en redes sociales. Por su parte, la reacción de los seguidores a la publicación fue notoria, y generó numerosas interacciones y comentarios, según consignó el medio.

El escenario de Disneyland Paris sirvió como contexto especial para la muestra pública de afecto, ya que la pareja posó con atuendos coordinados, perfectamente equipados para sortear las bajas temperaturas parisinas. El reportaje subraya que eligieron la época festiva de Navidad y Reyes para este plan, aprovechando la atmósfera mágica del parque y la variedad de atracciones.

El medio fuente detalló igualmente que la integración de Melyssa Pinto con la familia Casas y la publicación de estas imágenes representan un avance en la forma en que ambas figuras comparten aspectos de su vida privada, que hasta el momento habían estado alejados de la esfera pública. La secuencia de publicaciones, apariciones conjuntas y viajes familiares sugiere una relación que se afianza tanto en el ámbito personal como en el social y mediático.