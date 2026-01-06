León XIV cierra la Puerta Santa del Vaticano y clausura el Jublieo

La última etapa del cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro incluye una obra de mampostería que quedará a cargo de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice y que se realizará de manera privada algunos días después de la ceremonia pública. Este acto representa el paso final en la clausura del Año Santo, momento que ha quedado oficializado tras el cierre simbólico dirigido por el Papa León XIV este martes 6 de enero, cuando la Santa Sede puso fin a las celebraciones religiosas iniciadas el 24 de diciembre de 2024 por el Papa Francisco. Según destacó el medio fuente, la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro era la última entre las principales basílicas papales de Roma que permanecía abierta durante este periodo jubilar.

De acuerdo con lo reportado, la ceremonia, iniciada en torno a las 9:30 horas, reflejó la evolución de las prácticas rituales del Jubileo adoptadas a partir de 1975, manteniendo la continuidad con el protocolo introducido por san Juan Pablo II en el año 2000. El rito actual se limita al cierre de los batientes de la puerta, excluyendo la antigua costumbre de sellar públicamente el portal con ladrillos ante la presencia de fieles y autoridades. Esta modernización busca simplificar el proceso manteniendo su carácter simbólico y espiritual, señala la plataforma original.

Durante la liturgia, la fórmula usada incluyó la frase: “se cierra esta Puerta Santa, pero no se cierra la puerta de tu clemencia”, completada con una invocación que pide la permanencia de los “tesoros” de la gracia divina abiertos para los fieles, describió la misma fuente. Con esta acción, León XIV remarcó el cierre del periodo jubilar, acto que implica tanto la conclusión de exenciones y gracias espirituales propias del Año Santo como el retorno a la vida ordinaria de la Iglesia.

Tal como detalló el medio, el procedimiento litúrgico especifica que la fase de sellado físico de la puerta, históricamente cargada de simbolismo, se ha trasladado a un acto privado. Aproximadamente diez días después de la ceremonia principal, responsables de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice realizarán el rito final de mampostería, completando el proceso de acuerdo con las normas vigentes.

Luego del cierre, el Papa León XIV presidió la Santa Misa correspondiente a la solemnidad de la Epifanía dentro de la Basílica de San Pedro, marcando el cierre litúrgico no solo del Año Santo sino también de las festividades navideñas. Según consignó el medio, el Papa Francisco había sido quien, poco antes de la Navidad de 2024, dio inicio a este periodo jubilar, ofreciendo la Puerta Santa como un signo físico de reconciliación y oportunidad para la indulgencia.

El cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro se realiza al término de cada Año Santo, un periodo extraordinario en la vida católica que permite a los fieles obtener indulgencias especiales. La apertura y el cierre de estas puertas representan momentos destacados en la tradición litúrgica de la Iglesia, y su protocolo se ha ido modernizando para ofrecer significados más accesibles y gestos menos pesados en lo logístico. Siguiendo la costumbre desde 1975 y el impulso de san Juan Pablo II en 2000, el rito ha evitado el cierre con ladrillos en público, optando por una clausura menos aparatosa.

El reportaje indica también que, para los católicos, la Puerta Santa encarna una puerta al perdón y a los dones espirituales concedidos durante los Años Santos. Aunque el acto físico ha cambiado, el significado permanece inmutable en la práctica religiosa contemporánea. La ceremonia de cierre se acompaña de plegarias específicas y de una invocación centrada en la petición de que la misericordia y la gracia permanezcan disponibles para la comunidad creyente.

A lo largo de los últimos decenios, la Iglesia ha buscado adaptar estas tradiciones a las necesidades litúrgicas actuales, manteniendo los elementos centrales pero ajustando las formas y los tiempos del rito. Así, el cierre privado de la mampostería responde a una visión de la liturgia más ágil, mientras que el acto público preserva su fuerza simbólica como punto final del Año Santo.

Según publicó el medio original, la ceremonia concluyó con normalidad y en orden, y la comunidad católica se dispone ahora a esperar el próximo ciclo jubilar, cuando volverán a abrirse las puertas para nuevos fieles y peregrinos que busquen participar de las gracias concedidas en este contexto religioso especial.