La UE pide a Israel que levante el veto a las ONG en Gaza y permita la entrada de ayuda humanitaria

Las autoridades comunitarias han llamado la atención sobre los problemas adicionales que sufren las familias palestinas ante el agravamiento de las condiciones invernales, señalando la falta de refugios adecuados, el cierre de escuelas y el funcionamiento limitado de centros médicos por escasez de personal y equipamiento. Ante este escenario, la Comisión Europea solicita que Israel revoque la prohibición impuesta a las organizaciones no gubernamentales internacionales en Gaza y permita la llegada de ayuda vital, en momentos en los que la supervivencia depende en gran medida de estos suministros. Según informó el medio, Bruselas dirige su petición después de que el gobierno israelí anunciara la retirada de las autorizaciones para 37 entidades humanitarias, a las cuales se les ordenó el cese de actividades y la salida de sus equipos extranjeros antes del 1 de marzo.

De acuerdo con lo que detalló la Comisión Europea, la decisión de Israel se fundamenta en un nuevo sistema de registro introducido en marzo de 2025 que agrega requisitos adicionales para operar en el terreno. Las autoridades comunitarias advierten que la exclusión de estas organizaciones limita la capacidad de distribución de suministros humanitarios esenciales, lo que pone en riesgo la vida de la población civil afectada por el conflicto en la Franja de Gaza. Tal como consignó la Comisión, la presencia sostenida y previsible de las ONG internacionales constituye un requisito esencial para que la asistencia llegue de forma rápida, segura y constante a quienes la necesitan.

“Instamos a Israel a permitir que las ONG internacionales operen y entreguen ayuda vital a la población civil necesitada en Palestina. Sin estas ONG internacionales, la ayuda humanitaria no puede distribuirse a la escala necesaria para evitar nuevas pérdidas de vidas en Gaza”, expresa la declaración conjunta firmada por la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, y las comisarias Hadja Lahbib y Dubravka Suica, citada por la fuente original.

El medio europeo recuerda que el acceso humanitario está protegido por el Derecho Internacional Humanitario, que obliga a todas las partes involucradas en conflictos armados a garantizar el paso libre de ayuda imparcial destinada a la población civil. La Comisión subraya que impedir la acción de las organizaciones aumenta el riesgo de que la ayuda no alcance a los sectores más vulnerables, profundizando la emergencia humanitaria en curso.

La medida gubernamental israelí ha generado amplio rechazo internacional, incluyendo la reacción de países aliados, agencias de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias. Diversos actores han manifestado su preocupación sobre el agravamiento de la situación en la región, ya que la reducción en la capacidad de asistencia internacional podría traducirse en un deterioro significativo de las condiciones de vida de la población civil, especialmente en un contexto climático adverso.

Según puntualizó la Comisión Europea, la población palestina queda expuesta a una serie de retos: enfrentan lluvias intensas y una bajada de temperaturas sin contar con refugios adecuados, mientras persiste la interrupción de la educación de miles de niños y la actividad de los centros médicos se ve obstaculizada por la falta de personal y suministros. El medio detalla que la Unión Europea enfatiza en la urgencia de restaurar el trabajo de las ONG internacionales para evitar un agravamiento aún mayor de la crisis humanitaria.

En consonancia con estos planteamientos, Bruselas mantiene su postura de que la permanencia y el funcionamiento regular de las entidades humanitarias internacionales en Gaza resulta imprescindible para garantizar la llegada y distribución eficiente de alimentos, medicinas y otros recursos básicos, en cumplimiento de los marcos legales internacionales que rigen la protección de civiles en contextos de conflicto armado.

Distintas voces de la comunidad internacional han señalado que las restricciones adoptadas por Israel suponen un obstáculo significativo para la prestación de ayuda imparcial y la protección de la vida de los habitantes de la Franja de Gaza. La Comisión Europea reitera que la asistencia humanitaria no puede desplegarse sin la colaboración y el acceso pleno de quienes de manera habitual canalizan estos recursos sobre el terreno. Así, el llamamiento a que Israel revierta la prohibición se enmarca en la necesidad de reducir el sufrimiento de la población civil en una coyuntura marcada por la guerra, la escasez y la llegada del invierno.