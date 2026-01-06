La Coalición de Voluntarios acuerda garantías vinculantes para Ucrania con la aprobación de EEUU

El acuerdo alcanzado dispone que una fuerza ucraniana de 800.000 personas contará con la formación, los medios y todos los recursos para disuadir posibles agresiones, además del compromiso legal por parte de los aliados de intervenir si ocurre una nueva ofensiva rusa. Según informó el medio Europa Press, este pacto fue anunciado tras la reunión en París por el presidente francés, Emmanuel Macron, quien destacó la convergencia operativa inédita entre los 35 países que integran la Coalición de Voluntarios, junto con Ucrania y Estados Unidos.

Durante la cumbre de París, los jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios para Ucrania aceptaron un paquete de garantías de seguridad con carácter jurídicamente vinculante, respaldadas en principio por Estados Unidos. Estas medidas se desplegarán después de que se consiga un cese de hostilidades en Ucrania, tal como detalló Europa Press. El acuerdo incluye la creación de un mecanismo internacional que supervise dicho alto el fuego, bajo la dirección de Estados Unidos y la participación de varias naciones coaligadas.

El comunicado divulgado al término de la reunión señala que este mecanismo de vigilancia se implementará únicamente a petición de Ucrania, una vez se constate el fin creíble de las hostilidades. Además, la planificación militar coordinada prevé acciones por tierra, mar y aire para reforzar las garantías de seguridad, así como la restauración de las capacidades de las Fuerzas Armadas ucranianas.

El acuerdo recoge cinco puntos principales que contemplan, en primer lugar, la constitución de una Fuerza Multinacional para Ucrania a partir de contribuciones de los países miembros de la coalición. Según publicó Europa Press, este cuerpo multinacional tendrá como misión asegurar que Ucrania disponga de medios militares suficientes para responder ante cualquier amenaza futura.

Otra de las áreas de actuación será la cooperación militar, logística y de inteligencia con las fuerzas ucranianas. La declaración final prevé el uso de capacidades militares, el respaldo logístico y la puesta en marcha de iniciativas diplomáticas, además de la posible imposición de nuevas sanciones. Todo esto estará supervisado en una sede central coordinada entre la Coalición, Estados Unidos y Ucrania ubicada en París.

La formación y equipamiento de las tropas ucranianas será una de las prioridades. El texto acordado estipula que los aliados cooperarán en la instrucción militar, la producción conjunta con la industria de defensa y el uso de instrumentos europeos relevantes en materia de seguridad, especificó Europa Press. También se prevé fortalecer los sistemas de inteligencia e intercambio de información operativa.

En cuanto al despliegue sobre el terreno, el primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la firma de una declaración de intenciones conjunta para un eventual despliegue franco-británico en Ucrania, como señaló Europa Press. Según precisó Starmer, esta declaración define el marco legal para que fuerzas francesas y británicas operen en territorio ucraniano tras un acuerdo de paz, contribuyendo a proteger los cielos y las aguas de Ucrania.

Además, el Reino Unido y Francia instalarán centros militares en Ucrania y construirán instalaciones protegidas para armas y equipamiento. El objetivo es reforzar las capacidades defensivas ucranianas y garantizar una infraestructura militar robusta y adaptada a las necesidades presentes y futuras de las fuerzas armadas del país.

Europa Press detalló que todos estos compromisos quedarán recogidos en documentación legal, lo que supone un enfoque inédito en materia de garantías de seguridad para Ucrania. Los líderes de la Coalición subrayan que solo responderán a una petición expresa de Ucrania, una vez se declare oficialmente un cese de hostilidades y las autoridades ucranianas así lo requieran.

La iniciativa engloba aspectos de cooperación que van desde el adiestramiento de unidades militares ucranianas hasta la colaboración directa en la industria de armamento, pasando por acciones conjuntas en inteligencia y logística, lo que busca reconstruir y fortalecer a las Fuerzas Armadas de Ucrania tras el conflicto, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

El comunicado emitido tras el encuentro subraya que la sede central en París será el centro neurálgico de coordinación entre la Coalición, Estados Unidos y Ucrania, garantizando que las respuestas internacionales sean ágiles y proporcionales a la evolución de la situación de seguridad tras un eventual alto el fuego. Los compromisos alcanzados en París representan un paso significativo en la estructuración de mecanismos colectivos de defensa para Ucrania frente a futuras amenazas.