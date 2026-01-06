Kylian Mbappé no viaja a la Supercopa de España en Arabia Saudí

El zaguero central Huijsen, quien se ausentó en el reciente duelo de liga ante el Betis tras sufrir una sobrecarga muscular, vuelve a estar disponible después de haber completado los entrenamientos con normalidad esta semana. El retorno del internacional español representa una novedad en la expedición del Real Madrid rumbo a la Supercopa de España en Yeda, donde la gran ausencia será el delantero francés Kylian Mbappé. Según informó el medio, el conjunto blanco encara el torneo sin su máxima figura ofensiva, quien permanece fuera de la convocatoria debido a la lesión de rodilla que también le impidió participar frente al Real Betis.

De acuerdo con lo publicado, Mbappé no figura en la lista de jugadores que viajan a Arabia Saudí para disputar la semifinal ante el Atlético de Madrid, agendada para este jueves a las 20.00 horas. El técnico del Real Madrid elaboró una convocatoria en la que la baja del atacante francés se suma a la del defensor Éder Militao, quien sigue sin restablecerse de sus dolencias. En contraste, la plantilla sí incluye a Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, aunque la prensa señala que ambos mantienen dudas respecto a su estado físico y su potencial participación en el enfrentamiento semifinal.

El medio detalló que la delegación del Real Madrid integra también a jugadores del equipo filial. Los canteranos Fran González, David Jiménez y Thiago Pitarch se encuentran entre los seleccionados para viajar a Yeda, ampliando las opciones del entrenador ante las múltiples bajas. La lista oficial difundida incluye a los guardametas Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Huijsen y David Jiménez.

En el mediocampo, la convocatoria cuenta con Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos y Thiago Pitarch. El ataque lo conforman Vinícius Jr, Rodrygo Goes, Gonzalo García y Franco Mastantuono. El medio agregó que la ausencia de Mbappé modifica la planificación ofensiva del equipo, que deberá reorganizar su esquema ante el Atlético de Madrid para cubrir la baja del delantero.

El Club ya había anticipado que la lesión de rodilla de Mbappé le dificultaría estar disponible en compromisos inmediatos, y el cuerpo técnico tomó la decisión definitiva tras sus evaluaciones médicas. El delantero tampoco se había recuperado a tiempo para el choque ante el Betis, por lo que su ausencia se extiende ahora a la cita en Arabia Saudí. Según consignó el medio, el cuadro técnico evalúa alternativas en ataque, confiando en la capacidad de sus jóvenes delanteros y en la solidez de su mediocampo para suplir la baja del internacional galo.

La competición, que reúne a los principales equipos del fútbol español en Yeda, presenta para el Real Madrid la oportunidad de buscar un nuevo título, aunque lo hace condicionado por la ausencia de varias figuras. A pesar de las dudas físicas de Carvajal y Alexander-Arnold, ambos viajaron para integrarse al grupo y aguardan su evolución antes del partido. El resto de los elegidos busca mantener el rendimiento mostrado en la reciente goleada liguera del equipo ante el Betis por cinco goles a uno, encuentro en el que tampoco estuvieron presentes algunos de los hoy convocados.

La Supercopa de España inició sus actividades en territorio saudí, y el Real Madrid buscará el pase a la final sin Mbappé e incorporando a futbolistas de la cantera. De acuerdo con lo informado, la plantilla quedó configurada tras varias sesiones de pruebas y entrenamientos, en las que los servicios médicos supervisaron especialmente a los jugadores que llegaban con molestias físicas.