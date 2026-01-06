Hernández de Cos y Knot, candidatos favoritos para presidir el BCE, según el 'FT'

Pablo Hernández de Cos, tras finalizar su etapa como gobernador del Banco de España, asumió en julio de 2024 un puesto en el claustro del IESE como profesor de Economía y, posteriormente, la dirección general del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Sobre la base de su perfil internacional y su experiencia en diferentes ámbitos de la política económica y financiera, Hernández de Cos figura entre los principales aspirantes para suceder a Christine Lagarde en la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), de acuerdo con una encuesta realizada por el Financial Times entre expertos del sector económico.

Según consignó el Financial Times, la consulta abarcó a 70 economistas, de los cuales el 26% expresó su preferencia por Hernández de Cos para liderar el BCE tras la conclusión del mandato de ocho años de Lagarde en noviembre de 2027, mandato que no es renovable. En paralelo, Klaas Knot, quien fue gobernador del banco central de los Países Bajos hasta junio de 2024, se ubicó cerca con un respaldo del 24% de las respuestas, lo que evidencia la proyección de ambos banqueros en el entorno europeo.

El Financial Times detalló que dos representantes alemanes también aparecen entre los favoritos en la consulta: el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, acumuló el 14% de apoyo, y la actual miembro del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, recibió el 7%. Estas cifras ponen en contexto la pluralidad de candidaturas y muestran el peso de los perfiles germanos en el debate sobre el relevo en la máxima institución monetaria de la eurozona.

El mecanismo de elección del presidente del BCE responde a una decisión del Consejo Europeo, que debe solicitar previamente el parecer tanto del Parlamento Europeo como del propio Consejo de Gobierno del banco. Sin embargo, según publicó el Financial Times, el nombramiento suele formar parte de negociaciones entre diferentes capitales europeas, lo que puede influir en la balanza de preferencias expuesta por los expertos consultados.

Durante su gestión entre 2018 y 2024 al frente del Banco de España, Hernández de Cos consolidó una trayectoria que, de acuerdo con el Financial Times, se apoya en su especialización en macroeconomía, política fiscal, política monetaria y estabilidad financiera, así como en su formación académica como doctor en Economía por la Universidad Complutense. Tras dejar el Banco de España, sumó experiencia internacional y académica, primero en el IESE y luego en Basilea, al asumir responsabilidades en el BIS.

Respecto a la posición española en la estructura del BCE, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, defendió recientemente que el país debe mantener “una representación fuerte” en la institución europea, en línea con el interés de preservar la influencia española una vez expire el mandato del actual vicepresidente, Luis de Guindos, previsto para la primavera. Según informó el diario británico, el ministro Cuerpo señaló que el procedimiento de selección aún sigue en sus etapas iniciales y que España no ha presentado todavía una candidatura concreta para las próximas renovaciones en la cúpula del BCE.

Por otro lado, el respaldo significativo de Klaas Knot refleja la aceptación internacional de su perfil, que se forjó durante su segundo mandato como gobernador del De Nederlandsche Bank, posición que ocupó hasta junio de 2024. Tanto Knot como Hernández de Cos, según destaca el Financial Times, reúnen cualificaciones técnicas, bagaje institucional y experiencia en gestión de crisis en el ámbito europeo, factores considerados clave por los encuestados para afrontar los desafíos futuros de la política monetaria de la eurozona.

En el escenario descrito por el medio británico, las preferencias recogidas en la encuesta constituyen una referencia para interpretar el debate sobre la sucesión en el BCE, aunque el proceso formal de selección se encuentra aún sin definirse y está sujeto a equilibrios políticos y pactos entre estados miembro. También sobresale la expectativa de que, a medida que avance el calendario hacia 2027, los gobiernos europeos negocien intensamente el reparto de cargos directivos en las instituciones comunitarias, entre ellas el propio BCE.

La consulta reportada por el Financial Times centra la atención en la sucesión de Christine Lagarde, cuya gestión al frente del BCE concluirá tras ocho años, una etapa en la que la autoridad monetaria ha enfrentado situaciones complejas en el contexto internacional y ha adoptado decisiones relevantes para la estabilidad financiera de la zona euro. Los resultados de la encuesta subrayan la importancia estratégica de este relevo para el futuro rumbo de la política monetaria europea y para la proyección de las distintas economías nacionales dentro del entramado institucional de la Unión Europea.