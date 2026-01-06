Agencias

El primer ministro de Groenlandia hablará con EEUU pero defiende que nadie irá "a apoderarse" del territorio

Jens-Frederik Nielsen afirmó que fortalecer vínculos con el gobierno estadounidense solo será posible si ambas partes muestran respeto, remarcando la autonomía de su nación y rechazando categóricamente cualquier intento extranjero de imponer su voluntad sobre el territorio

En una reciente publicación en redes sociales, Jens-Frederik Nielsen ha subrayado que Groenlandia se sostiene sobre bases democráticas propias y rechaza las comparaciones con situaciones de crisis institucional como la venezolana. Esta aseveración ha surgido en medio de nuevas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien reiteró el interés de Estados Unidos en anexionar la isla, según reportó el medio Europa Press.

La posición oficial del Gobierno de Groenlandia, según informó Europa Press, consiste en buscar vías diplomáticas y políticas para abrir el diálogo con Estados Unidos, aunque Nielsen ha destacado que este tipo de contacto sólo puede realizase bajo el principio del respeto mutuo. El primer ministro ha especificado que Groenlandia, a pesar de la autonomía bajo la soberanía danesa, toma de forma independiente las decisiones sobre su territorio. Frente al impulso estadounidense de avanzar en su reclamo sobre la isla, Nielsen aclara que “nadie viene a apoderarse de él”.

El medio Europa Press detalló que la más reciente insistencia de Trump sobre la adquisición de Groenlandia se produce poco después de que una operación militar de Estados Unidos en Venezuela intensificara el debate sobre el alcance de las aspiraciones territoriales de Washington. Tras el intento de captura del presidente Nicolás Maduro, Trump volvió a referirse a Groenlandia desde la lógica de la seguridad nacional estadounidense. En este contexto, Nielsen enfatizó que “Groenlandia es nuestro país” y que sus instituciones actúan con autonomía.

Europa Press consignó que tanto las autoridades de Copenhague como las de Nuuk respondieron a la presión de la Casa Blanca reclamando el fin de las amenazas y recordando el carácter aliado de Dinamarca en la política internacional estadounidense. El gobierno de la isla, en sintonía con el Ejecutivo danés, recalcó que la gran extensión ártica sobre la que Estados Unidos manifestó reiteradas intenciones “no está en venta”.

El primer ministro Nielsen ha utilizado canales como Facebook para manifestar en público la determinación de Groenlandia de mantener su estatus de autogobierno. El dirigente sostuvo que “somos una sociedad abierta y democrática con instituciones sólidas”, en respuesta a los señalamientos de Washington y las asociaciones con sistemas políticos inestables. Así, Nielsen rechaza cualquier intento extranjero de imponer condiciones o influencias sobre la administración local de la isla.

En las últimas jornadas, la posición de Groenlandia ha centrado parte del debate internacional tras las nuevas manifestaciones del mandatario estadounidense, quien planteó a la prensa que el dominio sobre el territorio ártico encajaría en una agenda nacional de seguridad. Las respuestas desde Dinamarca y Groenlandia no tardaron en llegar, advirtiendo sobre la inviabilidad de cualquier tipo de cesión territorial.

De acuerdo con Europa Press, la relación diplomática entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia se ha visto sometida a tensión, a raíz de las renovadas intenciones de la Casa Blanca y las negativas tajantes desde el Ejecutivo de la isla y el Gobierno danés. El recuento expuesto por el medio apunta a que la autonomía actual de Groenlandia sigue constituyendo un punto no negociable para sus autoridades, en tanto la vinculación con Estados Unidos solo será posible bajo el respeto absoluto de la soberanía local.

