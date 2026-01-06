Agencias

El presidente de Azerbaiyán niega haber aceptado participar con tropas en la fuerza de estabilización en Gaza

Ilham Aliyev aseguró que su país no considera sumarse a una eventual misión internacional en territorio palestino, cuestionó declaraciones de funcionarios estadounidenses y señaló que Bakú exige aclaraciones antes de valorar cualquier eventual contribución fuera de sus fronteras

Ilham Aliyev expresó que su gobierno entregó a Estados Unidos un documento con veinte preguntas específicas sobre la propuesta de involucrar a Azerbaiyán en una misión internacional en Gaza, señalando que la participación azerí queda descartada mientras esas cuestiones sigan sin respuesta. A partir de ese pronunciamiento, el mandatario rechazó la idea de desplegar tropas azeríes en territorio palestino en el contexto del plan impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, enfocado en el futuro de la Franja de Gaza, según publicó la cadena Azertag.

De acuerdo con la información difundida por Azertag, Aliyev afirmó que Azerbaiyán no aceptó integrar una fuerza internacional de estabilización para Gaza, paso que había sido mencionado por el embajador permanente de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, quien citó al país caucásico como posible colaborador. El presidente planteó que ni siquiera está definido si dicha fuerza actuaría bajo mandatos de mantenimiento de la paz o de imposición de la paz, y subrayó que “por supuesto, no estamos preparados para la segunda opción y ni siquiera hemos considerado participar”.

Aliyev enfatizó que las autoridades de Bakú ya han recibido solicitudes de participación en la misión, pero reiteró que no existe una decisión debido a la falta de definiciones y garantías. Por otro lado, advirtió que el gobierno de Azerbaiyán nunca ha formado parte de operaciones de combate fuera de sus fronteras, negando cualquier intención de sumarse a batallas internacionales bajo ese formato. “Nunca hemos participado en operaciones de combate y no planeo participar en batallas fuera de las fronteras de Azerbaiyán”, declaró, según consignó Azertag. También agregó que no está dispuesto a “arriesgar la vida ni la salud de los azeríes por el bien de nadie.”

El mandatario se refirió a las declaraciones del embajador estadounidense Waltz, quien en noviembre comunicó ante el Consejo de Seguridad de la ONU que la resolución vinculada a la fuerza de estabilización en Gaza permitiría “una fuerte coalición de fuerzas de paz, muchas de ellas de naciones de mayoría musulmana como Indonesia, Azerbaiyán y otras, a desplegarse bajo un mando unificado”. Aliyev desmintió que su país hubiera dado su consentimiento para semejante proceso, y afirmó que Bakú transmitió mediante canales diplomáticos a Washington su desacuerdo con esas afirmaciones. El presidente expresó que tales declaraciones “son inaceptables y crean una imagen falsa”. Además, agradeció a los medios la oportunidad de dar a conocer la postura oficial de Azerbaiyán “en especial, cuando un alto funcionario de la diplomacia estadounidense hace declaraciones tan irresponsables y falsas”.

El medio Azertag detalló que Aliyev subrayó la necesidad de esclarecer el contenido, objetivos y modalidad exacta de cualquier eventual intervención internacional antes de abordar la posibilidad de participación azerí. El mandatario reafirmó que la postura de Bakú depende del nivel de claridad de la información proporcionada por los aliados y solo así podrá evaluarse cualquier posible contribución fuera de las fronteras del país. Hasta ahora, según puntualizó la fuente, no existe previsión alguna de que Azerbaiyán participe en dicha misión internacional.

