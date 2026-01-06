El inglés Liam Rosenior, nuevo entrenador del Chelsea hasta 2032

Después de lograr que el RC Estrasburgo obtuviera una plaza en competiciones europeas por primera vez en casi dos décadas, Liam Rosenior afronta un nuevo reto profesional en el fútbol inglés. De acuerdo con la información difundida por el Chelsea FC a través de un comunicado, Rosenior ha sido designado como el director técnico de la plantilla masculina, un puesto que ocupará hasta el año 2032 tras firmar un contrato de más de cinco temporadas.

El club de Londres realizó el anuncio este martes, en el que detalló que el británico asume la conducción del equipo en reemplazo de Enzo Maresca. Maresca, quien guio al Chelsea a conseguir el título del Mundial de Clubes en el último verano europeo, deja el banquillo tras una etapa breve pero significativa, según publicó el medio oficial del club.

Tal como reportó el Chelsea FC, Rosenior llega a Stamford Bridge tras su destacada labor en la liga francesa, donde logró cambiar el rumbo del RC Estrasburgo en su primera campaña, consiguiendo una inédita clasificación continental para la institución después de 19 años. La trayectoria del entrenador de 41 años incluye también experiencias en el fútbol británico, con cargos técnicos en el Hull City y en el Derby County antes de su paso por Francia.

El nuevo técnico del club londinense expresó su compromiso y satisfacción ante la oportunidad, agradeciendo públicamente tanto la confianza como la responsabilidad recibida. "Me siento muy honrado de haber sido nombrado entrenador del Chelsea. Es un club con un espíritu único y una orgullosa historia de trofeos ganados. Mi trabajo es proteger esa identidad y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos para seguir ganando trofeos", declaró Rosenior en palabras recogidas por la entidad inglesa.

El entrenador destacó que le motiva la misión de fortalecer la unidad y el trabajo en conjunto dentro de la plantilla, remarcando su objetivo de establecer vínculos sólidos entre jugadores y cuerpo técnico, así como fomentar un sentido de pertenencia en toda la estructura del club. “Estos valores estarán en el centro de todo lo que hagamos. Serán la base de nuestro éxito. Me entusiasma la idea de trabajar con estos jugadores y staff de gran talento, de establecer vínculos sólidos dentro y fuera del campo, y de crear un entorno en el que todos se sientan unidos e impulsados por el mismo objetivo”, expuso el nuevo entrenador, según manifestó el Chelsea FC.

El club también agregó en su comunicado oficial que confía en la "capacidad de su nuevo técnico de sacar lo mejor de esta plantilla rápidamente", y subrayó que Rosenior cuenta con el respaldo y la responsabilidad para mantener al Chelsea como protagonista en la lucha por los principales títulos nacionales e internacionales tanto en la presente campaña como a lo largo de su mandato.

Rosenior, al describir sus intenciones para este ciclo, mencionó que cada día intentará impulsar al equipo a competir al máximo, alineando a todos los integrantes del club bajo un objetivo compartido: "Para que todo el mundo esté conectado y orgulloso de ser parte del Chelsea", reiteró el entrenador de origen británico.

El club londinense hizo hincapié en la importancia que otorga el nuevo técnico a la relación con la afición. Durante su presentación, Rosenior expresó su deseo de que los seguidores del equipo se identifiquen y se sientan representados por el plantel y su desempeño en el campo. "Quiero que nuestros aficionados estén orgullosos de lo que somos y de lo que representamos. Ellos son el alma de este enorme, histórico y enorme club", señaló el entrenador, cuya llegada inaugura una nueva etapa para la escuadra de Stamford Bridge.

La nueva dirigencia técnica de Rosenior inicia su gestión con el objetivo manifiesto de consolidar al Chelsea en la élite del fútbol europeo, tarea que el club confía en que pueda llevar adelante, gracias a la experiencia y al perfil de liderazgo mostrado en su paso reciente por el fútbol francés y británico. Esta apuesta de largo plazo refleja, según las declaraciones y el comunicado del Chelsea FC, una visión sostenida de crecimiento y continuidad, orientada a nuevos éxitos deportivos.