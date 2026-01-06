El Ibex 35 sube un 0,30% en la apertura, con 17.674,84 puntos y pendiente de Venezuela

Las primeras horas del martes mostraron a Fluidra como la compañía con mejor desempeño dentro del Ibex 35, al registrar un crecimiento del 3,05% al inicio de la sesión. Grifols, Sacyr y Banco Santander también presentaron avances notables, de acuerdo con la información publicada por el medio. Estos movimientos ocurrieron mientras los mercados financieros evaluaban el impacto internacional de la detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, durante una operación militar liderada por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que su administración asumió el control en Venezuela y destacó entre sus prioridades la restauración del país y el relanzamiento de su industria petrolera, desplazando a un segundo plano la posibilidad de convocar elecciones o liberar a presos políticos.

Según consignó el medio, el Ibex 35 inició la jornada con un incremento del 0,30%, situándose en los 17.674,84 puntos y manteniendo el máximo alcanzado en la sesión anterior. El comportamiento del mercado bursátil español reflejó la atención de los inversores hacia las repercusiones que podría tener la captura de Maduro y la postura de Washington respecto al futuro inmediato de Venezuela. Esta situación política influyó de forma notable en los primeros movimientos del selectivo español y en la toma de posiciones de los operadores.

En el contexto europeo, el diario detalló que las principales plazas también experimentaron movimientos al alza. París abrió la sesión con un aumento leve del 0,01%, Londres creció un 0,51% y Francfort se anotó una subida del 0,21%. Los mercados de la región permanecieron atentos tanto al desarrollo de los acontecimientos en Venezuela como a las señales económicas habituales, lo que se reflejó en variaciones modestas en sus principales índices.

Entre los valores que retrocedieron en el arranque del Ibex 35, destacaron las caídas de Acerinox, que cedió un 0,99%, seguida por Iberdrola con una disminución del 0,81%, ACS con un descenso del 0,54% e Indra, que bajó un 0,60%. Estos ajustes contrastaron con los avances de las compañías mencionadas previamente, ilustrando un panorama mixto en la bolsa española.

El medio señaló que, en lo relativo al mercado energético, el barril de petróleo tipo Brent, referencia para Europa, comenzó la jornada en 61,44 dólares, lo que implicó una bajada del 0,52%. El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, retrocedió un 0,62%, quedando en 57,96 dólares. Estas caídas respondieron al contexto global condicionado por los recientes eventos en Sudamérica y al posicionamiento de la administración Trump sobre una posible reconfiguración de la industria petrolera venezolana.

El comercio de divisas también mostró ligeros movimientos. El euro se intercambió en la apertura a 1,1734 dólares, de acuerdo con la información difundida por el medio. En el mercado de deuda pública, la prima de riesgo española se mantuvo próxima a los 40,3 puntos básicos y la rentabilidad del bono a diez años se situó en el 3,32%. Estos datos reflejaron, según el medio, la contención de los mercados ante un entorno internacional marcado por sucesos políticos de envergadura y por la expectativa respecto a las medidas que pueda adoptar Estados Unidos hacia Venezuela.

El presidente Trump, citado por el medio, enfatizó que la política de su Gobierno no se enfocará en organizar elecciones inmediatas ni en gestionar la liberación de presos políticos en Venezuela, sino en priorizar el restablecimiento de la economía, siendo la revitalización del sector petrolero una de las metas principales. Tales declaraciones fortalecieron la percepción en los mercados sobre la intención de Estados Unidos de guiar la transición en el país sudamericano, lo que podría tener consecuencias de largo plazo en el flujo de inversiones y en las relaciones comerciales internacionales.

El medio reportó, por último, que los operadores financieros continuarán observando de cerca los pasos de la administración estadounidense, así como el desarrollo de la situación en Venezuela y su efecto sobre los precios del crudo, la estabilidad de los mercados de deuda y la evolución de los principales índices bursátiles europeos.