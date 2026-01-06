Al menos un muerto y tres heridos a arrollar un autobús una manifestación de ultraortodoxos en Jerusalén

Los manifestantes ultraortodoxos concentrados en Jerusalén continuaron bloqueando por varias horas la intersección de las calles Shamgar y Yirmiyahu, pese al siniestro que dejó a un joven de 18 años sin vida y a tres personas más lesionadas, mientras las autoridades investigan las circunstancias del hecho. Según reportó el medio israelí Canal 12, la policía no ha emitido una versión oficial sobre el motivo del incidente, pero fuentes policiales señalaron ante esa emisora que el conductor del autobús intentaba retirarse de la concentración y no buscaba agredir deliberadamente a los congregados.

De acuerdo con el recuento presentado por el servicio de ambulancias israelí Magen David Adom y citado por medios internacionales, el fallecido resultó atrapado bajo las ruedas del vehículo y sufrió lesiones que resultaron fatales. El organismo de emergencias confirmó en su cuenta oficial de X la muerte del joven debido a "múltiples heridas" provocadas por el atropello. Asimismo, el Magen David Adom informó que otras tres personas sufrieron heridas, sin que hasta el momento se detallaran sus identidades ni el estado exacto de gravedad.

Los hechos ocurrieron durante una masiva manifestación de judíos ultraortodoxos, quienes protestaban contra la política gubernamental de Israel relacionada con el alistamiento militar obligatorio, según consignó el medio. La protesta responde a la reciente eliminación de la exención militar que hasta ahora permitía que los estudiantes de escuelas religiosas no fueran reclutados para el servicio militar, una cuestión que ha provocado repetidos episodios de movilización y bloqueos en distintos puntos de la ciudad, detalló la prensa local.

Tal como informó la televisión israelí, el conductor del autobús implicado en el atropello fue detenido para ser interrogado, mientras las autoridades procuran establecer si el episodio se trató de un accidente o si existió alguna intencionalidad. Fuentes policiales consultadas, citadas por Canal 12, reiteraron que el chófer, de acuerdo con su versión preliminar, buscaba alejarse del área tomándola como vía de salida y no pretendía arrollar a los participantes de la protesta.

El contexto de la manifestación quedó marcado por las tensiones sociales en torno al servicio militar en Israel, donde tradicionalmente grupos de judíos ultraortodoxos han mantenido exenciones para sus miembros, en función de su dedicación exclusiva al estudio religioso. Según informó Magen David Adom, la respuesta de ambulancias y personal sanitario fue inmediata tras el incidente, atendiendo a las personas heridas y trasladando al joven gravemente lesionado, quien finalmente falleció como consecuencia del impacto.

A pesar del atropello, los manifestantes no abandonaron el sitio y persistieron en su objetivo de bloquear la circulación como protesta frente a las políticas del Gobierno respecto al reclutamiento. Este tipo de manifestaciones se ha repetido en diversas ocasiones en los últimos tiempos, con episodios de tensión y cortes de tráfico en puntos clave de Jerusalén, según han registrado medios israelíes.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer el desarrollo exacto del suceso y evaluar posibles responsabilidades legales. Mientras tanto, el clima en la capital israelí sigue marcado por la presión social de sectores ultraortodoxos y la respuesta de las fuerzas de seguridad para gestionar tanto las protestas como la investigación del incidente reciente.

El fallecimiento del joven de 18 años, así como la situación de los otros heridos, han reforzado el debate sobre la seguridad de este tipo de protestas y el manejo policial ante concentraciones masivas. El Magen David Adom reiteró que su personal actuó con rapidez, aunque la gravedad de las heridas del joven atrapado bajo el autobús no permitió salvar su vida. Los familiares del fallecido y representantes de agrupaciones ultraortodoxas no han emitido declaraciones públicas hasta la fecha, centrándose en los reclamos por la exención militar y su oposición a la nueva orientación gubernamental, según reportó Canal 12.