Zelenski cesa al jefe del servicio de Inteligencia de Ucrania en medio de una reestructuración de seguridad

El nombramiento de Yevgeni Jmara como líder interino del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se produjo poco después de que la Presidencia publicara el decreto oficial que lo designa en reemplazo de Vasil Maliuk. Esta decisión se inscribe dentro de un proceso más amplio de renovación en la estructura de defensa que está llevando a cabo el presidente Volodimir Zelenski, según informó el medio original.

Zelenski, tal como reportó la fuente, sostuvo reuniones con Maliuk y Jmara antes de formalizar los cambios. El mandatario pidió explícitamente a Maliuk que concentre sus esfuerzos en fortalecer las denominadas "operaciones asimétricas ucranianas" contra Rusia, solicitando que se conviertan en "las más sólidas del mundo", aprovechando los recursos y el apoyo político disponibles. Estas palabras fueron difundidas por el propio presidente a través de sus redes sociales.

Por su parte, Maliuk se despidió del cargo con un mensaje publicado en la web del SBU, en el que expresó convicción sobre la importancia de disponer de un "servicio especial fuerte y moderno" como elemento clave para la seguridad nacional. Maliuk argumentó que los ajustes impulsados por Zelenski en el sector defensa buscan precisamente ese objetivo. Además, manifestó su confianza en "la paz justa y la prosperidad", al tiempo que agradeció el respaldo recibido por parte del personal del SBU, los militares y la sociedad ucraniana.

El nuevo jefe interino del SBU, Yevgeni Jmara, hasta ahora dirigía el Centro de Operaciones Especiales 'A' dentro de la misma agencia, desde donde ha coordinado misiones estratégicas. Tras el anuncio de su nombramiento, Zelenski destacó públicamente la labor realizada por Jmara y por los efectivos de operaciones especiales, reconociendo sus "excepcionales operaciones de combate a lo largo de los años de guerra a gran escala". El líder ucraniano enfatizó que Ucrania está consiguiendo los resultados necesarios en materia de defensa y valoró el compromiso de quienes integran las fuerzas de seguridad y defensa.

De acuerdo con el medio que dio cuenta de la noticia, estas medidas forman parte de una reconfiguración más amplia de la estructura de seguridad nacional después de casi cuatro años de conflicto desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Además del cambio en la jefatura del SBU, el presidente ucraniano asignó recientemente al anterior líder de la inteligencia militar, Kirill Budanov, un nuevo rol al frente de su oficina presidencial, e introdujo modificaciones en el Ministerio de Defensa, lo que evidencia una revisión de los principales cargos vinculados con la defensa y la seguridad.

Según detalló la fuente, el proceso pretende adecuar la respuesta ucraniana al contexto de guerra continua y maximizar la eficacia de los órganos responsables de la seguridad nacional. Las modificaciones implementadas buscan consolidar un sistema de defensa dinámico y adaptado a los desafíos planteados por el conflicto en curso. El reconocimiento público de Zelenski al personal militar y de inteligencia pone en relieve la importancia que el gobierno ucraniano otorga al compromiso y la preparación de sus fuerzas en este momento.

El rol de las operaciones especiales y de inteligencia sigue ocupando un lugar central en la estrategia de respuesta frente a la presencia militar rusa, tal como se reflejó en el pedido de Zelenski a Maliuk para que encabece el desarrollo de operaciones asimétricas, y en el nombramiento de figuras clave con experiencia en el terreno. En este marco, Ucrania intenta reforzar su aparato de inteligencia y garantizar que las capacidades defensivas estén alineadas con los objetivos estratégicos establecidos por la Presidencia.

El medio original resaltó, asimismo, la continuidad de estos cambios en el contexto de una revisión constante de la estructura de mando y de los mecanismos de liderazgo, como parte de los esfuerzos del ejecutivo ucraniano por fortalecer la seguridad estatal en un escenario marcado por la prolongación de las hostilidades y la imprevisibilidad de la evolución del conflicto.