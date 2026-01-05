Agencias

Yeda recibe a Barça y Athletic

El equipo dirigido por Hansi Flick y el conjunto vasco ya están en Arabia Saudita para disputar la primera semifinal de la Supercopa, tras instalarse en sus respectivos hoteles y prepararse en el Alinma Stadium antes de los entrenamientos oficiales

La llegada del Athletic Club a la ciudad saudí de Yeda se produjo cerca de las 20:50, hora española, señaló el medio que sigue de cerca el desarrollo de la Supercopa de España. Una vez en suelo árabe, la delegación vasca se trasladó al Hotel Park Hyatt, que servirá como base durante su participación en el certamen. De acuerdo con lo publicado por el medio, el Athletic ostenta cuatro títulos en su palmarés de esta competición, y actualmente se prepara para el compromiso ante el equipo dirigido por Hansi Flick en la primera semifinal.

Previamente, el FC Barcelona desembarcó en el aeropuerto internacional Rey Abdulaziz pasadas las 18:30, según informó el medio. El vigente campeón de la Supercopa y máximo vencedor histórico del torneo, con quince títulos, se instaló en el hotel The Ritz-Carlton, desde donde planificará sus actividades hasta el encuentro decisivo programado para el miércoles. De acuerdo con la información publicada, ambos equipos tienen pautado llevar a cabo sus sesiones de entrenamiento en las instalaciones del Alinma Stadium este martes.

El medio detalló que tanto el plantel catalán como el vasco esperan comparecer en conferencia de prensa el día previo al partido. El horario fijado para estas ruedas de prensa es a las 15:15 y a las 17:15 (hora peninsular española), mientras que los entrenamientos oficiales tendrán lugar a las 16:00 y a las 18:00 horas, en la misma jornada. Tanto jugadores como técnicos tendrán la oportunidad de responder preguntas de los medios antes de perfilar los últimos detalles tácticos y físicos en Alinma Stadium.

El torneo en Arabia Saudita forma parte de la 42ª edición de la Supercopa de España, concurso en el que el FC Barcelona defenderá el título alcanzado previamente, mientras el Athletic Club aspira a un quinto trofeo en sus vitrinas. La organización del torneo incluyó la llegada escalonada de los equipos participantes, indicó el medio. La semifinal entre catalanes y vascos se celebrará el miércoles, en un calendario que reserva para el jueves el cruce entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Tras confirmarse la programación, Real Madrid y Atlético de Madrid tienen previsto aterrizar en Yeda el próximo martes, 6 de enero, a las 17:00 y 19:50 hora peninsular española, respectivamente, consignó el medio. Ambos clubes madrileños aguardan su turno para sumarse a la competición y conocer el desenlace de la primera semifinal antes de medirse entre sí en su propio partido clasificatorio.

El evento representa una nueva edición del formato cuadrangular de la Supercopa, que reúne a los dos primeros puestos de la liga y a los finalistas de Copa del Rey de la temporada anterior. La sede elegida, Arabia Saudita, ha recibido a los equipos en medio de un despliegue logístico que distribuye a cada club en hoteles de referencia y prevé un cronograma de entrenamientos y comparecencias ante la prensa, según reportó el medio. Todo el operativo gira en torno al Alinma Stadium, escenario de la actividad preliminar y de la propia competencia.

Los horarios de llegada al país anfitrión, las disposiciones sobre alojamiento y el cronograma señalado por la organización muestran la relevancia que los clubes otorgan a la preparación y la concentración antes de sus compromisos. El FC Barcelona y el Athletic Club ya entrenan con la mira puesta en el primer duelo de semifinales, mientras Real Madrid y Atlético afinan detalles logísticos en sus respectivos itinerarios de viaje, informó el medio.

