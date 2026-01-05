VÍDEO: Delcy Rodríguez es investida como presidenta encargada de Venezuela

Durante la ceremonia de juramentación realizada en el Salón del Tríptico del Palacio Legislativo Federal de Caracas, Delcy Eloína Rodríguez Gómez se refirió al “dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, la primera dama de este país”. Con esas palabras, la vicepresidenta ejecutiva asumió formalmente la presidencia encargada de Venezuela, papel al que accedió tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense.

Según informó Europa Press, Rodríguez tomó posesión de sus nuevas responsabilidades ante Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la juramentada. El acto se desarrolló en un contexto de incertidumbre generado tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa en suelo estadounidense. La hasta ahora 'número dos' del gobierno venezolano se incorporó como jefa de Estado interina, decisión que la Asamblea Nacional respaldó en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, tras el vacío de poder por la detención del mandatario.

En el momento de prestar juramento, Delcy Rodríguez enfatizó que asumía las funciones “como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros”. Durante su intervención, la nueva presidenta encargada expresó ante los presentes su compromiso de no descansar para preservar la estabilidad nacional: “Juro por el pueblo de Venezuela no descansar ni un minuto para garantizar la paz de la República, la tranquilidad espiritual de nuestro pueblo, la tranquilidad económica y social de nuestro pueblo”.

Seguidamente, Rodríguez recalcó su propósito de conseguir que el país alcance su lugar histórico correspondiente: “Juro por mi honor que no voy a dar descanso a mi brazo ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino que le corresponde, en el pedestal de honor histórico que le corresponde”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Jorge Rodríguez oficializó la investidura conforme a la fórmula tradicional utilizada para este tipo de actos en Venezuela: “Si así lo hiciere, que Dios, la patria, nuestro pueblo, os lo premie. En caso contrario, os lo demande”. Así, la secretaria de la Asamblea Nacional reconoció la juramentación y la nueva titularidad provisoria en la jefatura de Estado recayó en Delcy Eloína Rodríguez Gómez.

Tras la investidura, la dirigente quedó a cargo de la administración del país con el compromiso explícito de resguardar la estabilidad tanto a nivel económico como social y espiritual. Según detalló Europa Press, la juramentación se produjo en medio de la reacción de autoridades y seguidores del oficialismo, quienes han expresado respaldo hacia la continuidad institucional del gobierno frente a la situación excepcional por la detención de Maduro.

Europa Press indicó que la sesión solemnemente transmitida contó con la presencia de altos mandos políticos y figuras del gobierno, quienes presenciaron la asunción de la presidencia encargada bajo las normativas legales venezolanas. Las imágenes de la ceremonia y la prestación de juramento se difundieron a través de los canales oficiales.

De acuerdo con la información de Europa Press, el contexto de esta investidura se enmarca en la contingencia generada tras la intervención militar extranjera, hecho que derivó en la detención de Maduro y la primera dama, y colocó en el centro de la escena política nacional e internacional la figura de Delcy Rodríguez, llamada a garantizar la continuidad de las funciones del Ejecutivo y la protección del orden institucional.

El medio reseñó que la ceremonia selló formalmente la transferencia provisional del poder, siguiendo las estrictas prescripciones del marco constitucional venezolano y bajo la supervisión de la Asamblea Nacional. En este proceso, las manifestaciones de lealtad a la figura de Nicolás Maduro y la condena a su arresto fueron destacadas por la nueva presidenta encargada, quien llamó a mantener la unidad ante los desafíos internos y externos que enfrenta Venezuela después del evento que precipitó el cambio en la jefatura de Estado.