Un fiscal argentino solicita la extradición de Nicolás Maduro

El Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD), liderado por el diputado de la provincia de Buenos Aires Waldo Wolff, ha entregado a la justicia argentina una serie de testimonios e informes que implican a Nicolás Maduro en abusos sistemáticos. Este conjunto de pruebas ha sido incorporado a una causa penal abierta en Buenos Aires por delitos de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos venezolanos, información que motiva una solicitud formal de extradición del presidente de Venezuela, quien permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses. La noticia principal es que el fiscal argentino Carlos Stornelli ha pedido oficialmente que Maduro sea extraditado a Argentina para enfrentar cargos relacionados con violaciones a los derechos humanos.

Según reportó el medio ‘Clarín’, la petición de extradición presentada por Stornelli tiene su origen inmediato en la denuncia que el FADD realizó en 2023. Este foro, compuesto por referentes políticos y sociales, presentó documentación y testimonios en tribunales argentinos, donde víctimas venezolanas aseguraron haber sufrido persecución y tortura. Testimonios específicos recabados y citados por el propio Wolff refieren episodios ocurridos en el centro de detención conocido como El Helicoide, donde varios denunciantes afirmaron haber sido torturados.

Stornelli, que conduce la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, dirigió su solicitud al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 2, pidiendo la intervención del sistema judicial argentino para tramitar con Estados Unidos el traslado de Maduro. Dicho proceso toma en cuenta que el mandatario venezolano se encuentra actualmente encarcelado en territorio estadounidense, luego de una intervención militar de Estados Unidos en Caracas, hecho que, según consignó ‘Clarín’, facilitó que las autoridades norteamericanas mantuvieran a Maduro bajo arresto.

Como respaldo a la solicitud, el fiscal resaltó que en Argentina existe una orden de detención vigente en contra de Maduro, así como una citación judicial para que el líder venezolano preste declaración indagatoria. De acuerdo al trámite judicial, sobre Maduro “pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente” en el sistema federal argentino.

El caso avanzó de manera significativa en septiembre de 2024, de acuerdo a la información proporcionada por ‘Clarín’. En ese mes, la Cámara Federal de Buenos Aires dispuso la “inmediata detención” de Maduro, con fundamento en la existencia de graves violaciones a los derechos humanos. Esa misma disposición incluyó una orden contra Diosdado Cabello, acusado de planificar y ejecutar un esquema sistemático para la detención, secuestro y tortura de ciudadanos en Venezuela.

El Foro Argentina para la Defensa de la Democracia, impulsor de la denuncia, centró su presentación en el carácter sistemático y generalizado de los delitos atribuidos al régimen de Maduro. El foro responsabilizó tanto al propio Maduro como a altos y medios funcionarios del Estado venezolano. El documento presentado subraya que los hechos han sido calificados como delitos de lesa humanidad según los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo cual daría fundamento al pedido de extradición y a la competencia de la justicia argentina en este tipo de crímenes, basándose en el principio de jurisdicción universal.

“Lo que hicimos fue hacer una denuncia por crímenes de lesa humanidad y presentar testigos y pruebas en el juzgado acá, con testimonios de venezolanos perseguidos. Incluso hay varios testimonios de algunos que estuvieron en el Helicoide, torturados en ese centro de detención”, detalló Wolff ante ‘Clarín’. El dirigente también explicó que tras la denuncia radicada en Argentina, las autoridades venezolanas reaccionaron promoviendo acciones judiciales en contra de él. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habría solicitado la captura internacional de Wolff debido a su participación en la denuncia penal contra el gobierno venezolano.

La denuncia original y la solicitud argentina de extradición se amparan en los relatos de víctimas y en informes internacionales que describen persecuciones, desapariciones forzadas, torturas, y tratos crueles a opositores y manifestantes desde instancias estatales en Venezuela. El conjunto probatorio reunido en Argentina incluye declaraciones juradas y documentación identificada con casos ocurridos en distintos centros de detención del país sudamericano.

El proceso de extradición planteado por Stornelli implica que Argentina solicitará formalmente a Estados Unidos la entrega de Maduro para su juzgamiento en Buenos Aires, donde los informes presentados por el FADD son examinados en paralelo por la Fiscalía Nacional y la justicia federal. Según explicó ‘Clarín’, aunque Maduro enfrenta procesos y detención en suelo estadounidense, la solicitud argentina se justifica por los delitos imprescriptibles de lesa humanidad y el valor que le otorga la legislación internacional a la protección de los derechos fundamentales.

Luego de la orden de detención emitida en septiembre, el caso argentino respecto a Maduro se sitúa en la órbita internacional, con la intervención de actores políticos, judiciales y organizaciones que denuncian la gravedad de los acontecimientos en Venezuela. Stornelli remarcó en su presentación que las condiciones para activar la cooperación judicial internacional están dadas por la triple coincidencia de la detención en el extranjero, la denuncia formal en Argentina y la existencia de una orden de captura local basada en el derecho internacional.

Además, según detalló ‘Clarín’, los antecedentes del expediente incluyen alegaciones de planificación y ejecución de un patrón represivo y sistemático promovido desde los más altos niveles de la administración de Maduro. Estas actuaciones habrían estado dirigidas tanto contra opositores como contra ciudadanos comunes, lo que constituye, desde la perspectiva de los denunciantes, evidencia de un plan de persecución con motivación política y represiva.

La petición de extradición presentadas por Stornelli concluye con el requerimiento formal al juzgado argentino para que active los mecanismos legales internacionales disponibles entre Estados Unidos y Argentina, con el objeto de trasladar a Nicolás Maduro a Buenos Aires donde se encuentra radicada y activa la causa por crímenes de lesa humanidad, según puntualizó ‘Clarín’. El desarrollo de este proceso depende ahora de la respuesta de las autoridades judiciales estadounidenses y de la evaluación que efectúen tanto el ministerio de Relaciones Exteriores argentino como los órganos federales competentes.