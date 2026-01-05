Tugan Sokhiev dirigirá el Concierto de Año Nuevo de 2027 de la Filarmónica de Viena

En 2009, Tugan Sokhiev comenzó una colaboración con la Filarmónica de Viena que incluyó una gira en Seúl y más tarde actuaciones en conciertos de abono en la capital austriaca y en otras ciudades internacionales. Este nexo artístico, que se ha reforzado durante más de una década, desembocará en su dirección del Concierto de Año Nuevo de 2027, según informó la Filarmónica de Viena.

El nombramiento de Sokhiev como director del icónico evento fue anunciado oficialmente por la orquesta, detalló el medio sobre declaraciones del presidente Daniel Froschauer. El presidente subrayó la relación de confianza y entendimiento musical que, según él, se ha consolidado entre el director ruso y los músicos desde los primeros encuentros, afirmando que “durante nuestras primeras actuaciones juntos, se desarrolló rápidamente una gran confianza y entendimiento musical mutuo, que desde entonces se ha profundizado y desarrollado continuamente. Esperamos con ilusión nuestros proyectos futuros y el próximo Concierto de Año Nuevo”.

La trayectoria de Sokhiev se ha caracterizado por su presencia en escenarios internacionales y su versatilidad tanto en repertorio sinfónico como operístico. Según publicó la Filarmónica de Viena, además de su colaboración sostenida en conciertos de abono y diferentes giras, el director ruso asumió retos relevantes en 2025 al estar al frente tanto del Concierto de una Noche de Verano como de la Gala del Aniversario de Johann Strauss, consolidando un historial de trabajo fluido con la formación vienesa.

Tal como consignó la Filarmónica, Sokhiev también mantiene una carrera destacada en el ámbito operístico. Desempeñó funciones como director musical y director principal del Teatro Bolshoi de Moscú entre 2014 y 2022, periodo en el que intervino en producciones relevantes. Además, lideró montajes en instituciones de prestigio como la Ópera Metropolitana de Nueva York y la Ópera Estatal de Viena. En esta última, estuvo al frente de estrenos como 'Iolanta' de Chaikovski, ampliando así su repertorio y participación en el circuito internacional de la lírica.

Sokhiev ha estado igualmente involucrado en iniciativas para jóvenes músicos. Según indicó la Filarmónica de Viena, ha tomado parte de las academias promovidas por la orquesta, brindando talleres y apoyo formativo a nuevas generaciones de intérpretes. En 2016, fundó su propia academia de dirección en Toulouse, contribuyendo al desarrollo formativo de nuevos talentos en la dirección orquestal.

El proceso de selección de los directores para el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena se basa tradicionalmente en vínculos artísticos profundos entre los músicos y el candidato. En el caso de Sokhiev, el presidente Froschauer atribuyó la decisión a la estrecha relación forjada desde 2009 tanto en lo musical como en el plano personal. A lo largo de ese tiempo, la interacción entre el director y la orquesta se ha reflejado en colaboraciones extendidas que incluyen tanto compromisos locales como giras internacionales, reportó la propia Filarmónica.

La agenda de Sokhiev con la Filarmónica de Viena continuará en los próximos años con proyectos conjuntos, mientras se prepara el repertorio para su debut en el Concierto de Año Nuevo en 2027, evento que representa uno de los momentos más visibles y reconocidos en el calendario musical internacional.