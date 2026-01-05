Todas las CCAA, salvo Extremadura y Canarias, estarán en alerta por lluvias, nieve, frío y oleaje

Las acumulaciones de nieve y las temperaturas marcadamente bajas se presentan como dos de los principales factores de advertencia para este lunes, de acuerdo con la predicción dada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El organismo avisó que la inestabilidad meteorológica, originada por la borrasca ‘Francis’ y la llegada de una masa de aire ártico, propiciará un episodio de precipitaciones, fenómenos costeros y cambios térmicos que afectan a casi todo el territorio peninsular, así como a las Islas Baleares. Según informó la Aemet, solo las comunidades autónomas de Extremadura y Canarias quedan fuera de la situación de alerta, que es de nivel amarillo o naranja por lluvias, nieve, frío e intensificación del oleaje.

El medio detalló que las nevadas alcanzarán un extenso listado de provincias, entre las que se encuentran Barcelona, Lérida, Tarragona, Lugo, Madrid, Cantabria, Alicante, Castellón, Valencia, Granada, Almería, Huesca, Zaragoza, Teruel, Asturias, Ávila, Burgos, León, Palencia, Ciudad Real, Albacete, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Murcia. En el caso de Cantabria, el aviso pasa a nivel naranja. Respecto a las lluvias, la Aemet indicó que Murcia y Granada quedarán bajo alarma. Los avisos por frío inusualmente intenso afectarán a Huesca, Barcelona, Girona, Lleida, Madrid, Navarra, Guipúzcoa, La Rioja, Teruel, Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Zamora, Cuenca y Guadalajara, todos ellos bajo alerta amarilla por temperaturas mínimas.

En cuanto a los riesgos por fenómenos costeros, Aemet reportó que Asturias, Mallorca, Menorca y Gerona se verán especialmente afectados, esta última con nivel naranja. A Coruña, Lugo, Murcia y Alicante también presentarán condiciones marítimas severas. La borrasca ‘Francis’ genera cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del país, aunque, según consignó el organismo, existe una tendencia a que se abran claros en las próximas horas. Las precipitaciones se concentran en el centro peninsular, el cuadrante sureste, Ceuta, Melilla y Baleares, mientras que en las zonas de Alborán y los litorales de Murcia podrían registrarse precipitaciones de fuerte intensidad, persistencia y acompañadas ocasionalmente por tormentas.

La Aemet explicó que la llegada de un frente vinculado a una masa de aire ártico afectará primordialmente la mitad norte de la península. Esta situación dejará precipitaciones en Galicia, el área del Cantábrico y el alto Ebro durante la segunda mitad del día, donde la nieve podrá aparecer a cotas que oscilen entre los 400 y 600 metros. En determinadas circunstancias, no se descarta la aparición de copos de nieve en cotas aún más bajas. Además, según la interacción de la masa de aire frío con la humedad procedente del sureste, se prevén nevadas también en regiones del centro, y especialmente en la meseta Sur. A medida que el aire frío avance hacia el sur, las precipitaciones níveas podrían alcanzar los interiores del cuadrante sureste, con una cota que puede bajar hasta los 300 o 500 metros en el interior este y situarse entre 1.100 y 1.300 metros en zonas altas de las Béticas orientales.

El pronóstico de la Aemet indicó que existe una baja probabilidad de precipitaciones débiles en el interior del nordeste peninsular; si ocurriesen, serían en forma de nieve, incluso a cotas muy bajas. Para el archipiélago canario se espera que permanezca con cielos nubosos y posibles precipitaciones constantes, sobre todo en las zonas norte de las islas de mayor relieve.

Respecto a las temperaturas, los valores disminuirán en la mayor parte del país, especialmente en los interiores de la mitad sur peninsular y en los Pirineos, mientras que el ascenso térmico solo se prevé en las regiones del Alborán y el Cantábrico. Las heladas serán un fenómeno generalizado en el interior peninsular, salvo el suroeste. Estas heladas podrían resultar moderadas, e incluso intensas en áreas montañosas del norte, meseta Norte, sur de Galicia y norte de Navarra, Aragón y Cataluña.

En relación al viento, la Aemet resaltó que predominará el viento de poniente en el área del Estrecho y Alborán, mientras que en el resto del país el viento soplará del norte. El viento adquirirá fuerza moderada en la meseta Norte, el valle del Ebro y los litorales. Se prevén intervalos de vientos fuertes y posibles rachas muy intensas en los archipiélagos, el Ampurdán, las costas gallegas y el sureste peninsular, mientras que en el resto se mantendrá flojo.

El informe presentado por la Agencia Estatal de Meteorología ofrece detalles sobre el alcance nacional del fenómeno, afecta a prácticamente todo el país y exige especial atención por parte de las autoridades locales y los servicios de emergencia en las provincias mencionadas. La información, recogida por el mismo organismo, resalta la extensión territorial del episodio meteorológico adverso y su variada naturaleza, con lluvia, nieve, frío intenso y oleaje como factores combinados en la mayoría de las comunidades autónomas.