Ronald Araujo regresa a una lista del FC Barcelona y viaja a Arabia para disputar la Supercopa

La presencia de Ronald Araujo en la convocatoria de Hansi Flick para la Supercopa de España marca el regreso del defensa uruguayo después de haber estado varias semanas apartado por motivos de salud mental. De acuerdo con el medio que difundió la información, el FC Barcelona incluyó a Araujo en la lista anunciada este lunes, la cual está enfocada en la semifinal que enfrentará al equipo azulgrana con el Athletic Club en el Estadio King Abdullah de Yeda, Arabia Saudí, este miércoles.

Según publicó el FC Barcelona, la vuelta de Araujo supone la principal novedad en una convocatoria conformada por 24 futbolistas para afrontar la Supercopa que se celebrará entre el 7 y el 11 de enero de 2026. La ausencia temporal de Araujo comenzó a raíz del encuentro de la Liga de Campeones frente al Chelsea, celebrado el 25 de noviembre. Entonces, el central fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en el primer tiempo, lo que desencadenó diversas críticas hacia su rendimiento. Posteriormente, Araujo decidió interrumpir sus actividades deportivas para centrarse en su salud emocional, una decisión que fue respaldada tanto por el club como por sus compañeros.

El medio señaló que Araujo retomó los entrenamientos con la plantilla del conjunto barcelonista el pasado 29 de diciembre, una vez finalizado el receso navideño. No obstante, aunque ya se encontraba de nuevo a disposición del equipo, Hansi Flick optó por no incluirlo en el grupo que disputó el derbi contra el RCD Espanyol, alegando cuestiones físicas y el proceso personal que atravesaba el futbolista. Flick declaró el viernes previo a la convocatoria: "Físicamente no está al cien por cien. Debe decidir él (cuando volver). Está de vuelta, ha hablado con el resto de los compañeros, que le apoyan. Se tomará el tiempo que necesite". Estas palabras, recogidas por el FC Barcelona, reflejan la flexibilidad adoptada por el cuerpo técnico en torno al retorno paulatino de Araujo.

De acuerdo con la información facilitada ambos por el entrenador y el club, además de la reincorporación de Araujo, la lista tiene como bajas notables a los lesionados Andreas Christensen y Pablo Páez, conocido como 'Gavi'. Estos jugadores no podrán viajar a Arabia Saudí y, en consecuencia, no suman efectivos para el cuadro barcelonista en el torneo.

En la relación de convocados viajan los porteros Ter Stegen, Joan Garcia y Szczesny; los defensores Balde, el propio Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro y Tommy; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rasford y Bardghji. Estos nombres componen la plantilla con la que el equipo afronta la misión de conquistar la Supercopa de España en territorio saudí, según detalló el FC Barcelona.

La competición se desarrollará desde este 7 hasta el 11 de enero, reuniendo a equipos destacados del fútbol español. Para esta edición, la plantilla azulgrana encara la semifinal ante el Athletic Club, un duelo que tendrá lugar en la ciudad de Yeda, en el moderno Estadio King Abdullah, escenario habitual de las últimas ediciones del torneo en Arabia Saudí.

El regreso de Araujo ocurre en un momento en el cual se subraya la importancia del apoyo recibido por parte de sus compañeros, según explicó el propio entrenador a los medios oficiales del club. El respaldo del vestuario fue relevante durante el período de baja del futbolista, quien mantuvo comunicación constante con integrantes del plantel y del cuerpo técnico antes de valorar su capacidad de reincorporación.

El FC Barcelona comunicó de forma oficial la convocatoria este lunes, subrayando que la decisión final sobre la presencia de Araujo en el encuentro dependerá del estado físico y emocional del jugador. El club y el entrenador mantienen una postura de respeto ante el proceso vivido por el uruguayo tras los hechos ocurridos en el partido contra el Chelsea y las posteriores consecuencias en su estado anímico. La noticia ha despertado atención en la previa del encuentro por tratarse de uno de los referentes defensivos del equipo.

La lista completa que anunció el FC Barcelona contiene alternativas para suplir las ausencias de piezas claves como Christensen y Gavi, confiando en la combinación de jugadores experimentados e integrantes más jóvenes para enfrentar la competencia. El objetivo en Arabia Saudí será alcanzar la final de la Supercopa y afianzar el rendimiento colectivo, retomando la normalidad en la plantilla tras la reincorporación de figuras que estuvieron de baja en las últimas semanas.