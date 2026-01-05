Reabierta casi toda la red de carreteras tras el temporal, salvo la CA-4107 parcialmente cortada por barro

El equipo del Servicio de Vías y Obras de la Diputación ha finalizado durante la jornada de este lunes los trabajos que han permitido recuperar la circulación en la mayor parte de la red vial provincial impactada por las lluvias torrenciales de los últimos días. Según reportó la Diputación de Cádiz en un comunicado recogido por diversos medios, desde las 18:30 horas, casi todas las carreteras provinciales han vuelto a estar abiertas para el tráfico, con excepción de la CA-4107 (Torrecera-Paterna), donde el barro acumulado continúa impidiendo la circulación total.

De acuerdo con la información de la Diputación citada por los medios, las lluvias intensas registradas desde el domingo provocaron el cierre de hasta once vías provinciales. El cierre se debió principalmente a la crecida de arroyos cercanos, el acúmulo de agua y barro, así como la caída de árboles y otros objetos arrastrados por el temporal, lo que generó importantes interrupciones en la conectividad de la provincia. A lo largo de dos jornadas, los trabajos de limpieza y retirada de materiales han posibilitado la reapertura progresiva de las vías, destacando el restablecimiento de la circulación en la práctica totalidad de las carreteras afectadas.

La red CA-4107 permanece parcialmente inhabilitada debido a la gran cantidad de barro depositado en la calzada. Según detalló la Diputación de Cádiz en su comunicado, la reapertura total de esta carretera dependerá de que termine de secarse el material, para facilitar su remoción con la maquinaria adecuada. Hasta que se complete este proceso, la vía mantendrá restricciones parciales al tránsito, lo que afecta principalmente a los desplazamientos entre Torrecera y Paterna.

Pese al avance en la recuperación del tránsito, persisten recomendaciones de extrema precaución en algunos tramos de la red provincial. Es el caso de la CA-8201 en el kilómetro 9, entre Jimena y Puerto Galis, y la CA-3113 en el kilómetro 6, entre Puerto Real y La Ina. Según detalló la Diputación, la presencia de materiales como barros o elementos de contención dañados no bloquea el paso, pero sí requiere la adecuada señalización para advertir a los conductores y solicitarles que circulen con cuidado por estos sectores.

El comunicado recogido por los medios señala la necesidad de completar la señalización preventiva, mientras los servicios operativos continúan las tareas de vigilancia y limpieza en los puntos más afectados. La institución ha enfatizado la importancia de respetar las indicaciones y extremar las medidas de prudencia al volante en las rutas señaladas, mientras los equipos trabajan en devolver la normalidad total a los tramos pendientes.

Según han publicado diferentes plataformas informativas en base a datos de la Diputación, las lluvias que ocasionaron el cierre de las carreteras también generaron incidencias adicionales, como la acumulación de agua en la calzada y el desplazamiento de residuos y vegetación, obligando a una intervención coordinada de los servicios provinciales durante el fin de semana y el lunes. La suerte de la CA-4107 todavía depende de las condiciones meteorológicas y del secado efectivo del barro, tras lo cual se procederá con la retirada definitiva de los obstáculos que quedan en la vía.

Hasta la finalización de estos trabajos, las autoridades mantienen las advertencias a los usuarios de la red provincial y actualizan la información sobre el estado de las carreteras para garantizar la seguridad de los desplazamientos en la provincia de Cádiz.