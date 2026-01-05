Phillips 66 compra la refinería inglesa Lindsey, pero descarta su reapertura por falta de viabilidad

El director ejecutivo de Phillips 66, Paul Fursey, señaló que el cierre de la refinería de Lindsey representó una situación difícil tanto para los empleados como para los habitantes de la zona. Además, indicó que la venta de los activos de la planta constituye, en palabras del directivo, “la mejor manera de garantizar los puestos de trabajo, reforzar la economía local y fomentar la inversión en la región”. Según informó Phillips 66 a través de una nota oficial, la compra de la refinería ubicada en el norte de Inglaterra integra sus activos clave e infraestructura en la ya existente refinería de Humber, ubicada también en territorio británico.

De acuerdo con la publicación difundida por la empresa, Phillips 66 decidió no reabrir la refinería de Lindsey alegando la falta de viabilidad en su estado actual. En cambio, la compañía norteamericana prevé emplear los equipamientos adquiridos para nutrir y reforzar sus operaciones en Humber. Con esta estrategia, la firma busca consolidar la seguridad energética en el Reino Unido, abasteciendo al mercado desde su planta activa y sumando los activos que ahora incorpora tras la transacción.

Según detalló el comunicado citado por medios del sector, la integración persigue como objetivo respaldar cientos de empleos de alta calidad mediante la actividad en la refinería de Humber y la llegada de futuras inversiones a la comarca. La venta de Lindsey fue acordada después de que la planta entrara en proceso de liquidación de sus operaciones, lo que precipitó la decisión de transferencia de activos para maximizar su utilidad y mitigar el impacto en la comunidad laboral y local.

Phillips 66 subrayó en su información oficial que esta operación marca un paso relevante para la filial inglesa Phillips 66 Limited en el esfuerzo por continuar apostando a la seguridad energética nacional. El acuerdo alcanzado prevé aprovechar tanto la infraestructura física de Lindsey como su valor estratégico para las cadenas de suministro de combustibles y productos petroquímicos del Reino Unido.

Según la información publicada por Phillips 66, la compañía valora la adquisición de Lindsey no como una reactivación del complejo en sus parámetros anteriores, sino como una optimización de las instalaciones en función de la capacidad operativa de Humber. Los recursos y activos incorporados permitirán fortalecer la posición de la empresa en el mercado británico sin requerir el reinicio de las actividades de producción en Lindsey, que la petrolera consideró inviable bajo las condiciones actuales.

El comunicado de la dirección de Phillips 66 también reconoció el desafío que ha supuesto el cierre de Lindsey, tanto para los trabajadores directos como para la economía de la región afectada. En sus declaraciones, Paul Fursey enfatizó la importancia de la transición ordenada y resaltó la oportunidad que representa la integración para estabilizar empleos y servir al desarrollo económico regional con la llegada de inversiones asociadas a sus operaciones en Humber.

El medio que difundió estas declaraciones precisó que la reciente adquisición y la subsiguiente integración se consideran clave en el contexto de los planes del Reino Unido para consolidar un suministro energético estable y competitivo, especialmente tras el proceso de liquidación de Lindsey. Phillips 66 puntualizó que, tras completar la operación, las prioridades se centrarán en explotar las sinergias entre ambas instalaciones y mantener el abastecimiento sostenido al mercado británico.

Fuentes de Phillips 66 recordaron, según recogió la nota, que la planta de Humber continuará como el eje principal de las operaciones en Inglaterra debido a sus capacidades actuales y potencial de crecimiento tras la incorporación de recursos de Lindsey. En suma, la compañía estadounidense ve la operación como un movimiento estratégico destinado a fortalecer su red operativa y garantizar la continuidad del empleo en un sector clave para la región.