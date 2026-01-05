Petro niega cualquier vínculo con el narcotráfico ante la acusación de Trump y lamenta que "hable sin conocer"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que las acusaciones en su contra derivan de una campaña política en la que, según sus palabras, el mandatario estadounidense Donald Trump lo "castiga" por su participación en una protesta propalestina en Nueva York. Según consignó Europa Press, Petro atribuyó la reacción de Trump a su intervención tras la Asamblea General de Naciones Unidas, evento durante el cual también se dirigió a los soldados estadounidenses para solicitarles que "no apunten contra la humanidad sus fusiles". Esta manifestación, detalló el medio, provocó que Washington decidiera retirarle su pasaporte diplomático. Petro añadió: "Su castigo es tratarme falsamente de narcotraficante y de tener fábricas de cocaína, yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario".

Europa Press detalló que la polémica estalló después de la reciente incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación que incluyó bombardeos en Caracas, Aragua y La Guaira. En ese contexto, Trump declaró que le "suena bien" la posibilidad de ejecutar una acción similar en Colombia, declaración que fue rechazada por el mandatario colombiano. Petro denunció que Trump promueve una visión distorsionada de América Latina al afirmar que la región es únicamente "un nido de criminales envenenadores de su pueblo".

En su perfil en la red X, el presidente colombiano sostuvo: "Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer, mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia". Según publicó Europa Press, Petro planteó que su historial judicial permanece limpio desde hace medio siglo frente a los más grandes carteles de cocaína en Colombia y aseguró que si se busca información sobre las redes mafiosas del narcotráfico hay que acudir a archivos judiciales colombianos, los cuales, en sus palabras, "controla en gran parte" la oposición.

Petro también afirmó, conforme narró Europa Press, que los nombres de Nicolás Maduro ni de la primera dama venezolana, Cilia Flores, no figuran en los documentos judiciales de Colombia relacionados con el narcotráfico. En respuesta a la operación militar estadounidense en Venezuela y a las declaraciones de Trump que sugieren una posible intervención similar en Colombia, el mandatario instó al presidente estadounidense a "no ver narcotraficantes donde solo hay genuinos guerreros por la democracia y la libertad". Peticiones directas como "Respétenos y lea nuestra historia" formaron parte de su mensaje, en el que subrayó la necesidad de abandonar la visión prejuiciosa sobre la región.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el presidente colombiano manifestó que el trato recibido es injusto y reiteró que su vida personal no presenta signos de enriquecimiento ilícito, ya que ni posee propiedades en el extranjero ni lujos fuera de su alcance cotidiano: "Yo no tengo carro, ni haciendas en el exterior, mi casa aún la pago al banco con mi salario", recalcó. Petro se refirió a su trayectoria política y social, recordando que llegó al poder luego de un proceso de lucha armada y luego de participar en diferentes iniciativas dirigidas a consolidar la paz en el país sudamericano.

En diversos pasajes, Petro desestimó de forma tajante las afirmaciones que lo vinculan con redes criminales y consideró que la narrativa impulsada contra su figura constituye una campaña construida sobre prejuicios. Aseguró que, durante cinco décadas, ningún expediente judicial en Colombia lo ha relacionado con delitos de narcotráfico y solicitó al gobierno estadounidense que cambie su percepción hacia América Latina, alejándose de estereotipos generalizados sobre la región. El medio Europa Press recogió varias de sus citas, que expresan un rechazo categórico a amenazas y calificativos sin sustento en su historial.

Las declaraciones de Petro se producen en un escenario regional convulso, marcado por la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, cuyo saldo incluyó la captura de altos funcionarios del gobierno de Maduro. En ese contexto, la mención de Colombia por parte de Trump y la aparente disposición del mandatario estadounidense a considerar operaciones semejantes generaron desconcierto entre las autoridades colombianas, según consignó Europa Press.

En conjunto, los hechos recientes evidencian la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, con señalamientos directos y contrapuntos en la arena internacional. Petro denunció que ese tipo de campañas, sostenidas a partir de afirmaciones infundadas, afectan el trato entre países latinoamericanos y la potencia del norte, según relató Europa Press.