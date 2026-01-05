Novak Djokovic rompe con la Asociación de Tenistas Profesionales por falta de "transparencia y gobernanza"

Novak Djokovic manifestó recientemente que su voz e imagen no han recibido una representación adecuada dentro de la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), y que mantiene inquietudes acerca del manejo interno de la entidad. Según informó la propia estrella del tenis serbio a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social ‘X’, decidió desvincularse por completo del sindicato de jugadores que cofundó en 2020. El anuncio se produjo días antes de su participación en el torneo ATP 250 de Adelaida, Australia.

De acuerdo con la información publicada por la PTPA, Djokovic explicó que esta decisión es el resultado de una deliberación prolongada. El ex número uno mundial detalló que existieron “preocupaciones continuas en cuanto a la transparencia y la gobernanza”, además del modo en que su “voz e imagen han sido representadas”. En el comunicado, Djokovic añadió que “tras una cuidadosa consideración, he decidido alejarme por completo de la Asociación de Tenistas Profesionales”.

La PTPA se fundó hace cinco años con la visión de otorgar a los jugadores mayor autonomía y una representación más sólida e independiente dentro del circuito profesional. Djokovic, junto al canadiense Vasek Pospisil, encabezó la creación de esta agrupación, que buscaba posicionar los intereses de los atletas dentro del entorno del tenis internacional. Al momento de su fundación, figuras destacadas como Roger Federer y Rafael Nadal optaron por no integrarse al sindicato, una decisión que marcó las primeras diferencias internas.

Durante su declaración, difundida por la PTPA, el actual número cuatro del ranking ATP expresó sentirse orgulloso del camino inicial de la organización: “Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero se ha hecho evidente que mis valores y enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”. Djokovic remarcó que las discrepancias internas y el rumbo asumido por la entidad hacían insostenible su permanencia como miembro activo.

El mismo medio detalló que, en marzo, la PTPA emprendió una acción legal ante distintos organismos regulatorios del tenis, entre los que figuran la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. La demanda plantea acusaciones de “abuso sistémico, prácticas anticompetitivas y una flagrante indiferencia por el bienestar de los jugadores”. Djokovic, por su parte, señaló públicamente que no comparte todos los puntos incluidos en ese litigio legal, exponiendo así una distancia respecto a la línea asumida por la organización.

A pesar de su salida, Djokovic subrayó su interés en continuar presente tanto en el tenis profesional como en su entorno familiar, señalando: “Seguiré en el tenis, con mi familia, y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad”. Al mismo tiempo, expresó su deseo de éxito para los jugadores y quienes permanezcan dentro de la PTPA: “Deseo lo mejor a los jugadores y a quienes están involucrados mientras avanzan, pero para mí este capítulo ya está cerrado”, sentenció el tenista en el comunicado citado por la PTPA.

Según detalló el medio, la inesperada decisión del ganador de 24 títulos de Grand Slam marca un nuevo episodio relevante en la dinámica institucional de la PTPA, entidad que, desde su debut en 2020, ha buscado posicionarse como alternativa representativa para los tenistas profesionales en medio de tensiones con los órganos de gobierno tradicionales del deporte. Numerosos analistas han observado que la entidad enfrenta desafíos persistentes en materia de unidad y legitimidad, especialmente ante la existencia de demandas legales abiertas y la presencia de figuras centrales que expresan desacuerdo con las líneas de acción.

Desde su creación, la PTPA formuló como objetivo central dar mayor visibilidad a los intereses de los tenistas, promoviendo su bienestar y reclamando mejoras en la distribución de beneficios. Según ha consignado la prensa especializada, este enfoque se tradujo en un modelo de representación alternativo distinto a la estructura clásica gestionada por la ATP y otras federaciones. La ausencia de una adhesión plena por parte de líderes históricos del tenis y la reciente renuncia de Djokovic vuelven a plantear interrogantes acerca del futuro y la viabilidad del sindicato.

La noticia sobre la salida de Djokovic generó reacciones dentro del mundo del tenis internacional, al tratarse de uno de los principales impulsores de la PTPA y de una figura influyente entre sus pares. De acuerdo con la cobertura de la PTPA, la organización continuará su labor representativa, aunque sin la presencia de uno de sus fundadores principales, lo que podría impactar en la percepción y el alcance de sus futuras gestiones. Las acciones legales en curso y el debate en torno al modelo de gobernanza y transparencia de las entidades del tenis mantienen abierta la discusión en el seno de este deporte profesional.

El último mensaje del tenista serbio, citado por la PTPA, remarcó la importancia de mantener la fidelidad a los principios personales como eje rector de las decisiones profesionales. La desvinculación de Djokovic con la PTPA suma así un nuevo episodio a la compleja relación entre los jugadores, los órganos de gobierno y las entidades que buscan representar sus intereses dentro del circuito mundial.