Maduro comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

La comparecencia de Nicolás Maduro tendrá lugar bajo fuerte vigilancia judicial después de su traslado desde territorio venezolano a diversas instalaciones estadounidenses, incluidas instalaciones militares y carcelarias, según detalló el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La instancia precisó que el proceso incluirá también a Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano, quien acompañará a Maduro en la sala 26A del tribunal ubicado en la calle Pearl, número 500, bajo la supervisión del juez Alvin K. Hellerstein. El tribunal comunicó que la cita se efectuará el lunes a las 12:00 horas (18:00 en la península española), respondiendo así al operativo desplegado días antes por fuerzas estadounidenses en Caracas, según informó el propio tribunal.

Maduro fue capturado el sábado al amanecer en la capital de Venezuela por militares pertenecientes a fuerzas especiales de Estados Unidos, actuación que culminó con su aprehensión y posterior traslado inicial al buque de guerra ‘USS Iwo Jima’. De acuerdo con el informe difundido por el tribunal neoyorquino, después de su estancia en la embarcación militar, el presidente venezolano fue llevado a la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart para, posteriormente, ser dirigido al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde permanece a la espera de la audiencia.

Las acusaciones federales que enfrenta Maduro se centran en delitos de narcotráfico y conspiración, según precisó el pliego de cargos al que tuvo acceso el juzgado. El documento se apoya en el Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos y desarrolla cargos como conspiración narco-terrorista, fabricación, distribución o entrega de sustancias controladas, y conspiración para la importación de cocaína. Dentro de estos señalamientos, el pliego detalla que el caso implica la posesión de cinco kilogramos de una sustancia identificada como cocaína con una cantidad detectable.

De acuerdo con el tribunal, la acusación se extiende también al uso y la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como la conspiración para la tenencia de este tipo de armamento. Entre los cargos destacados, se señala que las actividades ilícitas atribuidas habrían tenido como fin facilitar operaciones de narcotráfico a gran escala, involucrando la entrada de drogas ilegales a territorio estadounidense.

La captura de Maduro y su esposa se produjo tras un asalto militar realizado en Caracas en la madrugada del sábado, según consignó la corte. Esta operación motivó el traslado inmediato de ambos bajo estrictas medidas de seguridad y su entrega a autoridades estadounidenses para la apertura formal del procedimiento judicial en Nueva York.

El tribunal enfatizó que el caso de Estados Unidos contra Maduro Moros tendrá su primer acto judicial el 5 de enero de 2026, conforme a lo notificado a las partes. El comunicado del tribunal subrayó que el proceso atenderá tanto los cargos de narcotráfico como los relativos al uso de armamento de guerra, recalcando la gravedad de las imputaciones y el alcance internacional del caso.

Según informó el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, la convocatoria para la vista judicial implica la presentación simultánea de Maduro y Flores ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien presidirá la audiencia inicial. El proceso se enmarca en la investigación federal sobre actividades de narcotráfico con presunta colaboración gubernamental de alto nivel en Venezuela, indicó el comunicado judicial.

La detención y el traslado de Maduro representan un hecho inusual en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela, dado que involucra la ejecución de una operación militar extranjera en la capital venezolana para asegurar la captura de un jefe de Estado en ejercicio, reportó la corte estadounidense. El desarrollo del caso será seguido de cerca en próximos días en la sede del tribunal, según completó el comunicado institucional.