'Machos alfa' explora la diversidad familiar más allá del modelo tradicional: "El concepto padre-madre se ha diluido"

Las nuevas realidades familiares, entre ellas la copaternidad, reúnen diferentes formas de ejercer la paternidad y la maternidad, sin que necesariamente formen parte del modelo heterosexual tradicional. La serie 'Machos alfa', en sus recientes episodios, se adentra en estos temas mostrando cómo el concepto de "padre-madre" ha dejado de ser exclusivo y fijo en la sociedad contemporánea. De acuerdo con Europa Press, tanto los creadores como los intérpretes de la ficción remarcan que ahora existen familias compuestas por dos hombres, dos mujeres, personas solas o incluso aquellas donde dos adultos deciden tener un hijo juntos sin mantener una relación de pareja.

Según publicó Europa Press, con la llegada de la cuarta temporada este viernes 9 de enero, la serie creada por Laura y Alberto Caballero pone el foco en las transformaciones que experimentan la paternidad y la masculinidad. Raúl Tejón, uno de los protagonistas, destaca que la trama gira especialmente en torno a la redefinición de estos conceptos dentro de una sociedad que ha ampliado su visión respecto a género, orientación y modelos afectivos. El actor subraya que antes el único esquema socialmente aceptado era el de un matrimonio monógamo heterosexual, y que el abanico de opciones respecto a la crianza, el amor y las parejas sigue expandiéndose.

Tejón afirma que este nuevo panorama permite que la sociedad contemple alternativas como la copaternidad, en la que dos personas comparten la responsabilidad de criar a un hijo sin necesidad de un vínculo sentimental entre ellas. Fele Martínez, también miembro del reparto, menciona que esta variedad se refleja en familias compuestas por individuos que deciden ser padres sin estar en pareja, algo antes impensable y que socialmente solía recibir juicios negativos relacionados con el sentido de la vida personal. "El concepto padre-madre es algo que ya se ha diluido bastante", sostiene Martínez, quien alude también a la normalización de otras estructuras familiares.

En diálogo con Europa Press, los protagonistas señalan que la ficción refleja este cambio social progresivo al incorporar personajes y tramas diversas, lo que discurre en paralelo con la evolución real de la sociedad. Tejón sostiene que hace dos décadas era improbable ver en la televisión a un personaje LGTB como figura central. Para el actor, la pluralidad de identidades, orientaciones e ideologías comienza a visibilizarse en las producciones audiovisuales, siguiendo la transformación de la sociedad en la que se inspiran.

Además de explorar la pluralidad familiar y de género, la nueva temporada de 'Machos alfa' aborda el debate actual sobre la inteligencia artificial y su impacto en las relaciones humanas. Según consignó Europa Press, la trama incluye situaciones referidas a parejas virtuales creadas a través de inteligencia artificial. Los protagonistas, sin embargo, consideran que este tipo de vínculos virtuales difícilmente pueden reemplazar la interacción humana directa. Martínez destaca que aunque la inteligencia artificial puede provocar sensaciones verdaderas y respuestas físicas, la experiencia del contacto directo es inimitable.

La serie muestra también cómo en la vida real, muchas personas buscan apoyo emocional y hasta terapia en tecnologías como ChatGPT, fenómeno al que Martínez denomina "el epítome de la soledad". Según detalló Europa Press, los actores expresan prudencia ante la velocidad de los avances tecnológicos. Martínez opina que la inteligencia artificial está avanzando demasiado rápido y que es necesario establecer límites legales para su uso, afirmando que actualmente resulta posible “hacer cualquier cosa” con estas herramientas. Tejón, por su parte, reconoce el potencial transformador de la inteligencia artificial sobre la industria audiovisual y otras áreas, aunque matiza que la subjetividad humana sigue siendo irreemplazable, lo que coloca al arte fuera de su alcance.

Europa Press reportó también que desde su estreno, 'Machos alfa' ha generado debate público y ha recibido críticas desde diferentes sectores ideológicos. Tejón subraya que las diversas opiniones, tanto provenientes de ámbitos conservadores como progresistas y feministas, forman parte natural del debate que la serie busca suscitar. Indica que para él, las críticas confirman que la ficción aborda cuestiones relevantes para la sociedad. "Machos alfa" no pretende erigirse como una tesis ni manual sobre temas de género, según explica el actor, sino que utiliza la comedia para exponer preguntas que surgen en torno a la masculinidad y la feminidad contemporáneas, sin proponer respuestas cerradas.

Tejón matiza que ninguna ficción ni siquiera un documental puede abarcar la totalidad de la realidad social. Según el actor, la diversidad mundial es tal que ningún producto audiovisual puede actuar como portavoz o símbolo universal para todas las situaciones posibles. El elenco de 'Machos alfa', además de Raúl Tejón y Fele Martínez, incluye a Fernando Gil, Gorka Otxoa, María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego, Raquel Guerrero, Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd, según detalló el medio.

Tal como consignó Europa Press, 'Machos alfa' prepara ya su quinta temporada después de haber consolidado un espacio en la televisión con su aproximación a dilemas actuales relacionados tanto con las nuevas paternidades y masculinidades como con el avance tecnológico, reflejando un movimiento social en constante transformación y propiciando el debate sobre los límites y las posibilidades de la ficción y de los vínculos en la era contemporánea.