Los Reyes llegan con temperaturas bajo cero en norte y centro, con la cota de nieve en 300 metros y frío hasta el jueves

La previsión de que las máximas se ubiquen entre 5 y 10 grados Celsius en una gran parte de España y que a las 20:00 horas muchas localidades del norte y centro registren temperaturas por debajo del punto de congelación coincide con el desarrollo de las tradicionales cabalgatas de Reyes en condiciones meteorológicas restrictivas. Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este escenario está vinculado a la llegada de una masa de aire ártico, lo que ha llevado a una bajada drástica de los termómetros, nevadas en cotas bajas y heladas intensas durante la primera semana de enero.

De acuerdo con el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, el episodio frío, que se inició con la incursión de aire polar, mantendrá las temperaturas bajo cero en el interior del norte y centro del país hasta por lo menos el jueves. La cota de nieve, durante estos días, se sitúa entre los 300 y 500 metros en la mayor parte del territorio, con episodios de nevadas que afectarán sobre todo a Galicia, las comunidades cantábricas y el alto Ebro. Del Campo detalló que, especialmente el martes, Día de Reyes, se esperan temperaturas mínimas en torno a -10 grados Celsius en los Pirineos, con heladas intensas extendiéndose a zonas del norte y este peninsular.

El medio AEMET consignó que el lunes se prevén precipitaciones importantes provocadas por los últimos efectos de la borrasca 'Francis' en regiones del centro, este y sur de la Península. Andalucía y el litoral de Murcia recibirán lluvias localmente intensas y persistentes, mientras que en Galicia, el Cantábrico y el Alto Ebro estas comenzarán cerca del mediodía. Asimismo, el nordeste peninsular podría experimentar algunas nevadas puntuales. La masa de aire ártico contribuye a que la sensación térmica se mantenga muy baja durante la jornada.

El martes se mantendrán escenarios similares, de acuerdo con la información publicada por AEMET. La mayor parte del interior registrará temperaturas negativas al amanecer, extendiéndose las heladas sobre todo en el norte y este. Las nevadas descenderán aún más en altitud, ubicándose entre los 200 y 400 metros particularmente en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro, aunque con tendencia a disminuir a lo largo de la jornada. El sureste y Baleares enfrentan también lluvias, con la probabilidad de nieve a partir de altitudes de 300 a 500 metros, mientras que en Mallorca la cota se situará cerca de los 500 metros. Por otra parte, en el resto del país los cielos se presentarán mayormente despejados.

El miércoles, la situación meteorológica tomará un carácter más anticiclónico, aportando estabilidad atmosférica, aunque persistirán heladas generalizadas en el interior peninsular, según reportó la AEMET. Está previsto que las temperaturas diurnas experimenten un ligero ascenso en la mitad norte, mientras que se mantendrán las precipitaciones en franquicias regionales como Galicia, el Cantábrico, los Pirineos y, ocasionalmente, sectores de Castilla y León y el Sistema Ibérico. Durante esta jornada, la cota de nieve ascenderá de los 300-500 metros hasta valores superiores a los 1.000 metros según avance el día.

El jueves traerá un aumento progresivo de las temperaturas en todo el país y la mayor parte de las heladas se reducirán considerablemente, persistiendo solo en áreas del norte y del centro pero con una extensión e intensidad inferior respecto a días anteriores. Según señalan las proyecciones de la AEMET, durante esta jornada la cota de nieve se elevará por encima de los 1.500 metros, mientras que las precipitaciones se centrarán en el extremo norte, especialmente en Galicia.

A partir del viernes, las temperaturas continuarán su tendencia ascendente, aunque el tercio norte, Castilla y León y diversas zonas montañosas de la Península recibirán lluvias que se desarrollarán con una cota de nieve considerablemente alta. De cara al fin de semana, se espera que los cielos se mantengan más despejados y que las precipitaciones queden restringidas a Galicia, las áreas cantábricas y los Pirineos. Las temperaturas descenderán levemente y las heladas volverán a múltiples áreas del interior, pero con menor severidad respecto a las registradas al inicio de la semana, según remarcó Del Campo en la información difundida por la AEMET.

En cuanto al archipiélago canario, Del Campo explicó al medio AEMET que el lunes se preverán lluvias que, en las islas de mayor altitud, podrían ser persistentes en el norte y acompañadas de vientos intensos del nordeste. Desde el martes, el pronóstico sugiere la presencia de intervalos nubosos en el norte del archipiélago, con posibilidad de lluvias débiles en sectores septentrionales de las islas montañosas, mientras que el sur presentará cielos despejados. Las temperaturas mantendrán poca variación y continuarán los vientos alisios con vigor. No se descartan heladas puntuales en las cumbres de las islas, situando el ambiente en el archipiélago dentro de parámetros relativamente fríos.

La previsión meteorológica de la AEMET destaca la singularidad de este episodio invernal, que coincide con la celebración de Reyes y altera las condiciones para los eventos populares en todo el país, situando a amplias regiones peninsulares y a Baleares y Canarias bajo la influencia directa de una masa de aire ártico que condiciona la vida diaria y el desarrollo de actividades a la intemperie durante varios días consecutivos.