Los Reyes dan comienzo mañana a su agenda institucional de 2026 presidiendo la tradicional Pascua Militar

Durante el desarrollo de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid, el Rey Felipe VI tiene previsto referirse a la reciente operación militar estadounidense en Venezuela, así como a la detención de Nicolás Maduro, enfrentando cargos por narcotráfico ante un tribunal de Nueva York, según consignó el medio original. Este contexto internacional, junto con los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y la participación de tropas españolas en misiones en el exterior, en particular los más de 600 efectivos destacados en la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), serán temas centrales en el discurso del monarca. El acto marca el inicio del año militar y político para España y sirve de plataforma para hacer balance del ejercicio anterior y trazar líneas de actuación para 2026.

El medio detalló que la Presidencia del evento corresponde a los Reyes Felipe VI y Letizia, quienes estarán acompañados por la princesa Leonor. La heredera al trono, en su actual etapa de formación castrense en la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, participa en el evento como parte de su preparación militar. A la Pascua Militar acudirán también la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la cúpula de las Fuerzas Armadas, encabezada por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no estará presente, ya que asiste en París a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania.

De acuerdo con la información publicada, la ceremonia dará inicio a mediodía con la llegada de los Reyes y la Princesa de Asturias a la Plaza de la Almudena. Los actos protocolarios continuarán con el acceso a la Plaza de la Armería, donde saludarán oficialmente a las principales autoridades civiles y militares. Posteriormente, tendrá lugar la interpretación del himno nacional y una salva de 21 cañonazos, tras lo cual Felipe VI pasará revista a la formación militar presente en la explanada.

Seguido de estos procedimientos, el Rey, la Reina y la princesa Leonor ingresarán al Palacio Real. Allí, Felipe VI, en su calidad de capitán general de las Fuerzas Armadas, impondrá condecoraciones tanto a civiles como a miembros de los tres ejércitos que hayan destacado por sus méritos a lo largo del año. La entrega de reconocimientos irá acompañada de los saludos oficiales en el Salón del Trono.

El programa incluye los discursos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a continuación el del Rey. Ambos se centrarán en analizar lo realizado durante 2025 y esbozar los retos para el nuevo año. Robles pondrá en valor la labor de las Fuerzas Armadas y abordará los temas internacionales de actualidad, según avanzó el mismo medio.

Tal como publicó la fuente, la Pascua Militar es una tradición que data del reinado de Carlos III. Su creación se remonta al 6 de enero de 1782, cuando se recuperó Mahón, en Menorca, que se hallaba en poder británico hasta esa fecha. Desde entonces, este evento marca la apertura del ciclo anual de actividades militares e institucionales de la Corona.

La presencia de Leonor en la celebración subraya la formación militar de la heredera, que sigue la senda establecida para la preparación de los miembros de la Familia Real con responsabilidades de Estado. La Academia General del Aire y del Espacio, donde la Princesa continúa su instrucción, representa una de las etapas clave en su carrera castrense.

En el contexto internacional, el evento adquiere una dimensión relevante por la intervención militar estadounidense en Venezuela y la situación judicial de Nicolás Maduro, ajustándose a la coyuntura que involucra a España en misiones internacionales y en el sostenimiento de la política exterior, consignó la misma fuente.

A la Pascua Militar asisten cada año los altos mandos del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, junto a responsables del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. En esta edición, la ausencia del presidente del Gobierno, motivada por su agenda internacional vinculada a la respuesta internacional ante la guerra en Ucrania, se menciona como una diferencia significativa frente a ceremonias pasadas, según reportó la fuente original.

El peso simbólico e institucional de la Pascua Militar reside en la oportunidad que ofrece al jefe del Estado para dirigirse a las Fuerzas Armadas, reconocer a quienes han servido de manera destacada en los tres ejércitos y reafirmar el compromiso con las misiones en curso. El mandato de los militares en la misión FINUL, que concluye este 2026, constituye uno de los temas que previsiblemente abordará Felipe VI en su intervención, junto con los desafíos presentes en Ucrania y Oriente Próximo.

A lo largo de la jornada, la cita conmemora hechos históricos y refuerza el papel de la Corona como garante de la unidad y cohesión de las Fuerzas Armadas. El evento también refleja la continuidad de la tradición iniciada por Carlos III, integrando a las nuevas generaciones de la Familia Real en los principales hitos del calendario institucional y militar, como señaló el medio citado.