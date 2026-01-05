Los fondos templan la reacción global de los mercados tras el ataque de EEUU a Venezuela

Entre las posibles consecuencias indirectas identificadas por expertos del sector financiero figura la necesidad de prestar atención a los riesgos en deuda, divisas y renta variable de mercados emergentes. Christian Schulz y Alexander Robey, economista jefe y gestor de carteras de Allianz Global Investors respectivamente, subrayaron que, si bien la volatilidad en los mercados petroleros podría limitarse al corto plazo, persiste una elevada incertidumbre de fondo debido a que la recuperación de la producción venezolana exigirá una inversión considerable durante los próximos años. Frente a este panorama, indicaron que los inversores deberán considerar mecanismos de cobertura para afrontar tanto las fluctuaciones en los precios de la energía como los riesgos políticos asociados. Según publicó Europa Press, los fondos de inversión tienden a minimizar el riesgo de que el conflicto genere un daño persistente en los activos internacionales, aunque mantienen cautela ante posibles episodios de nerviosismo en el ámbito regional.

Raphaël Thuin, director de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, explicó a Europa Press que la exposición de la mayor parte de las compañías internacionales a la economía venezolana sigue siendo limitada. En palabras del directivo: “El impacto económico global del país sigue siendo limitado, con una exposición relativamente baja para la mayoría de las empresas internacionales”. Añadió que, como resultado, las perspectivas a largo plazo para los mercados generalizados probablemente no se verán afectadas por el conflicto. Thuin también planteó la posibilidad de efectos positivos, señalando que uno de los objetivos de la administración estadounidense radica en promover una mayor exportación de petróleo venezolano, lo que podría abaratar los precios del crudo y contribuir a presionar a la baja la inflación. Recordó además que, a pesar de que Venezuela cuenta con las principales reservas probadas de petróleo a nivel mundial, su aporte actual al mercado es marginal.

El análisis de Salman Ahmed, responsable global de macroeconomía y asignación estratégica de activos en Fidelity International, refuerza la visión de que el impacto directo se focalizará principalmente en la deuda soberana venezolana y en la prima de riesgo de algunos países latinoamericanos. Ahmed remarcó la probabilidad de cierta volatilidad en el precio del petróleo, ante el temor de una interrupción temporal en las exportaciones venezolanas. Sin embargo, el analista considera posible que el episodio desemboque en un alivio de las sanciones, lo que podría permitir un incremento de la producción venezolana de crudo en un lapso de dos a cuatro años. Esto resultaría, a corto y medio plazo, en una presión bajista para los precios del petróleo.

Según consignó Europa Press, Ahmed puntualizó que no se anticipa que el evento represente un impacto diferenciado en el contexto macroeconómico global, a menos que derive en una escalada de conflicto de gran alcance que involucre a otras potencias internacionales, un escenario que considera poco probable. El experto también enmarcó la reacción de los mercados dentro de una tendencia generalizada de insensibilidad ante conflictos localizados, salvo que estos tengan repercusiones directas sobre rutas energéticas fundamentales o sobre entidades bancarias mundiales de relevancia sistémica. “Los inversores pueden ver esto como otro dato más en un orden mundial estructuralmente fragmentado: favorable para el oro y coberturas defensivas, pero no como un evento aislado que modifique el nivel de riesgo global”, sostuvo Ahmed en comentarios recogidos por Europa Press.

Por su parte, desde Allianz Global Investors, Schulz y Robey precisaron que los factores de volatilidad e incertidumbre ligados a la evolución del mercado petrolero deben interpretarse considerando las necesidades de inversión a largo plazo para una eventual recuperación de los niveles productivos en Venezuela. También sugirieron vigilar los efectos en los mercados emergentes, haciendo foco en la gestión de riesgos frente a los movimientos en precios de materias primas y fluctuaciones cambiarias resultantes de la situación.

El medio Europa Press detalló que los diversos expertos consultados convergen en que los inversores internacionales no esperan un impacto de gran calado más allá del ámbito regional, aunque subrayan la importancia de mantener la vigilancia ante variaciones abruptas en los mercados energéticos y en la percepción del riesgo soberano en América Latina. La experiencia reciente muestra que los mercados mundiales tienden a absorber este tipo de choques sin alteraciones de gran amplitud, a menos que se vean implicadas rutas estratégicas o actores globales con gran peso económico.

En conclusión, los fondos y analistas destacan la baja relevancia relativa de Venezuela como productor actual dentro del sector energético global y el limitado alcance del episodio sobre los principales flujos financieros internacionales. Recomiendan, no obstante, seguir de cerca los posibles desarrollos en materia de política energética y sus repercusiones sobre los mercados regionales y emergentes, así como la conveniencia de emplear estrategias defensivas ante escenarios de mayor incertidumbre, como medidas de cobertura o incremento en la exposición a activos refugio. Europa Press enfatizó que, desde el punto de vista de los actores consultados, la prioridad se centra en gestionar la transición hacia un entorno de precios más estables, evitando que factores coyunturales creen distorsiones o riesgos persistentes en el sistema financiero mundial.