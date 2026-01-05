Las tensiones en Venezuela y el petróleo propician una jornada de fuertes subidas para Indra y Repsol

El reciente ascenso en las acciones de Indra llevó a la tecnológica española a alcanzar una cifra inédita de capitalización bursátil, incrementando su valor en 1.035 millones de euros en las dos primeras sesiones del año y situándose cerca de los 9.610 millones de euros. Según informó Europa Press, la compañía se destacó durante la jornada bursátil de este lunes al cerrar con una subida del 9,68%, revalorizándose hasta los 54,4 euros por acción y encabezando el selectivo Ibex 35 pese a la incertidumbre internacional. Este desempeño se dio en un contexto marcado por la tensión generada tras la operación militar en la que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, lo que añadió volatilidad a los mercados y favoreció el interés por empresas ligadas a tecnología y defensa.

De acuerdo con Europa Press, la sesión bursátil también puso de manifiesto la positiva reacción de Repsol, cuyas acciones subieron un 3,47%, alcanzando los 16,98 euros. Este impulso se respaldó en la atención internacional sobre la industria energética y específicamente en el papel de Venezuela como actor relevante en el suministro global de petróleo. A la hora del cierre del mercado europeo, el precio del crudo exhibió repuntes significativos, registrando un alza del 1,5% tanto para el barril Brent, referencia en Europa, como para el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos, cotizados respectivamente en 61,66 y 58,25 dólares.

Europa Press detalló que la escalada de precios en los mercados internacionales de petróleo estuvo relacionada con la intervención militar ocurrida en Venezuela y las respuestas inmediatas de Washington y Caracas. La reciente operación, realizada el sábado previo, culminó con la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló posteriormente que su administración se encuentra "a cargo" del país sudamericano y que su objetivo prioritario será la reconstrucción de su economía con especial atención al sector petrolero, desplazando temporalmente otros temas como la convocatoria a elecciones o la liberación de presos políticos.

En reacción a estos acontecimientos, Delcy Rodríguez, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta y ahora firmó su primer comunicado como "presidenta encargada", defendió mediante un texto oficial el derecho de Venezuela a la paz y la soberanía, y propuso establecer conjuntamente una nueva agenda de cooperación con Estados Unidos. Al mismo tiempo, Europa Press reportó que la Unión Europea, a través del Servicio Europeo de Acción Exterior y con la excepción de Hungría, publicó una declaración conjunta de 26 de sus Estados miembros solicitando a todas las partes mostrar contención tras el operativo militar sufrido por el gobierno venezolano.

El análisis de movimientos en Bolsa de otras empresas recoge que Fluidra y Aena también registraron avances destacados, con subidas del 3,06% y el 2,79% respectivamente. El comportamiento positivo se extendió igualmente hacia compañías constructoras como ACS, Ferrovial y Sacyr, que finalizaron la jornada con incrementos cercanos al 2%. De acuerdo con Europa Press, la tendencia alcista de los mercados en Europa se vio potenciada tras la apertura de Wall Street, que reflejó un crecimiento adicional del 1% en sus índices fundamentales.

En el lado opuesto, apenas alrededor de diez valores del Ibex 35 cerraron la jornada en números rojos, siendo las caídas más notorias las de Bankinter, con un retroceso del 1,79%, y Naturgy, que perdió un 1,09% al cierre.

El medio Europa Press explicó que, pese a la atención sobre las relaciones energéticas globales y las subidas del crudo, España no recibe importaciones de petróleo procedentes de Venezuela desde marzo de 2025. Esta situación se relaciona directamente con la decisión de Estados Unidos de revocar los permisos y exenciones previamente otorgados a diferentes petroleras, entre las cuales se encontraba Repsol, restringiendo el envío de crudo venezolano hacia el país europeo. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que encabeza Sara Aagesen, transmitieron que el suministro de petróleo a España no se encuentra en situación de riesgo, ya que la matriz de importaciones energética del país se halla fuertemente diversificada.

Europa Press registró que, además del contexto venezolano, el precio del barril de crudo Brent experimentó durante la jornada un repunte del 1,6%, cerrando en 61,71 dólares, mientras que el West Texas Intermediate aumentó un 1,67%, alcanzando los 58,28 dólares. Las tensiones geopolíticas y la evolución de los precios de materias primas como el petróleo fueron determinantes en la dirección de los mercados internacionales y condicionaron el comportamiento de los principales valores del índice español, según destacó el medio.

La sesión de este lunes estuvo marcada por el seguimiento estrecho de las consecuencias económicas y energéticas derivadas de la crisis política venezolana. Tanto las decisiones de política internacional como las fluctuaciones de los precios del petróleo influyeron de manera directa en la rentabilidad de sectores estratégicos, especialmente tecnología, defensa y energía, reflejándose en la volatilidad y en los récords alcanzados por empresas españolas dentro del selectivo nacional.