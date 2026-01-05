Las cadenas hoteleras españolas Meliá y Hesperia, a la expectativa ante el vacío de poder en Venezuela

Enrique Castro, director general de Hesperia World América, había anunciado en julio que la cadena planeaba incrementar su presencia en Venezuela para finales de 2025, con un acuerdo para gestionar el Hesperia Barquisimeto. Este establecimiento sumaría seis hoteles bajo la marca en el país, según consignó Europa Press. El proyecto contempla un hotel urbano con más de cien habitaciones, terraza con piscina, espacios para eventos y una azotea.

Los planes de expansión de Hesperia ahora enfrentan incertidumbre tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, una operación en la que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos y arrestaron tanto al mandatario como a su esposa. Este evento ha desencadenado un vacío de poder y un clima de inestabilidad política en Venezuela que afecta a diversos sectores económicos, entre ellos, el turístico y hotelero. Las cadenas hoteleras españolas Meliá Hotels International y Hesperia, que lideran la inversión hotelera española en ese país, permanecen en estado de vigilancia y máxima prudencia ante el desarrollo de los acontecimientos.

Meliá gestiona el Gran Meliá Caracas, un hotel de cinco estrellas ubicado en el distrito capitalino de Sabana Grande. Este establecimiento, considerado emblemático para la presencia hotelera española desde finales de los años noventa, todavía aparece disponible en portales de reserva internacionales y continúa operativo. Voceros de la cadena indicaron que mantienen la actividad "sin incidentes", aunque han optado por seguir de cerca la evolución de la crisis antes de definir próximos pasos.

El contexto de inestabilidad presenta riesgos inmediatos para las operaciones hoteleras. La intervención militar estadounidense provocó interrupciones en la conectividad regional y limitaciones temporales en el espacio aéreo, lo cual agudiza la incertidumbre económica y complica la continuidad de los servicios turísticos y hoteleros internacionales. Entre los posibles efectos a corto plazo se encuentran restricciones logísticas, demoras en el abastecimiento y la necesidad de adaptar los planes empresariales a un entorno volátil.

El impacto se extiende a la conectividad aérea. Con el espacio aéreo venezolano prácticamente cerrado y la suspensión de vuelos directos desde España —tanto Iberia como Air Europa mantienen canceladas sus rutas al menos hasta finales de enero—, la demanda de viajes desde Europa a Venezuela experimenta un descenso considerable. Venezuela ya figuraba en niveles marginales para el turismo emisor español, debido a la inseguridad, debilidades de infraestructura y conectividad limitada. El reciente agravamiento de la situación ha reforzado esta tendencia y desplazado el interés de las agencias y viajeros hacia destinos alternativos como República Dominicana o México.

La Confederación Española de Agencia de Viajes (CEAV) confirmó que no se perciben indicios de recuperación del turismo emisor hacia Venezuela. Las agencias mantienen el seguimiento de la evolución política y geopolítica, pero no tienen expectativas de que se produzca un cambio inmediato en la tendencia actual.

El Caribe en su conjunto también enfrenta alteraciones en rutas aéreas y flujos turísticos regionales, pues Venezuela funciona como punto de enlace en algunas conexiones. Cadenas mallorquinas como Meliá, RIU o Iberostar, que tienen operaciones relevantes en la región, han debido ajustar sus previsiones debido a la reconfiguración de los corredores aéreos.

El sector turístico internacional, especialmente el español, había limitado previamente su exposición directa en Venezuela. Mientras Meliá y Hesperia sostienen presencia activa en el país, otros grupos como NH Hotel Group, Barceló, RIU e Iberostar abandonaron el mercado o no llegaron a concretar operaciones significativas, ante el prolongado deterioro económico, hiperinflación, escasez y problemas de seguridad reportados en años recientes.

Pese al contexto complejo, la dirección de Hesperia mantiene una visión enfocada en las raíces locales de la empresa. "Hesperia cree en Venezuela porque tiene ADN venezolano, lleva raíces venezolanas y lleva más de veinte años apostando en pro del país que le abrió las puertas", señaló la cadena en declaraciones difundidas anteriormente, en las que reiteraban su intención de contribuir al desarrollo social, económico y cultural del país.

La posibilidad de que, si las circunstancias evolucieran hacia una mayor estabilidad política e impulsaran la apertura económica, podría darse una mejora en el ambiente de negocios y en las perspectivas para la inversión internacional. Sin embargo, la predominancia de la incertidumbre y la falta de claridad sobre el futuro institucional mantienen la cautela entre las empresas y agentes del sector turístico español.

Así, mientras el panorama institucional y el entorno operativo permanezcan indeterminados, las cadenas hoteleras y el turismo receptivo en Venezuela continuarán sujetos a la evolución de una situación política y económica con repercusiones inmediatas sobre la conectividad, la demanda internacional y la viabilidad de las inversiones existentes y proyectadas en el país.