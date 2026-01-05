La Xunta muestra su apoyo a los gallegos en Venezuela y mantiene un "contacto permanente"

Antonio Rodríguez Miranda explicó que cerca del 90% de los ciudadanos gallegos que residen en Venezuela mantienen vínculos con algún centro gallego, siendo el principal de ellos el de Caracas, que cuenta con más de 20.000 asociados. Miranda señaló que estos centros permanecieron cerrados en días recientes debido a motivos de seguridad, aunque se prevé que comiencen a operar nuevamente con horarios limitados este lunes. A partir de esta situación, el responsable de la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta enfatizó la disposición del gobierno autonómico para activar ayudas de emergencia en caso de que la coyuntura lo requiera.

Según publicó Europa Press, Miranda declaró durante una intervención en el programa 'Bos Días' de la Televisión de Galicia (TVG) que la administración autonómica de Galicia mantiene “un contacto permanente” con la comunidad gallega asentada en Venezuela, monitoreando cualquier acontecimiento relevante que pudiera influir en su bienestar. El secretario xeral de Emigración remarcó que la capacidad de actuación del gobierno gallego se circunscribe principalmente al ámbito del apoyo asistencial y la gestión de ayudas urgentes para cubrir necesidades básicas, dado que las cuestiones de carácter político o diplomático corresponden a la competencia de la administración estatal.

El medio Europa Press detalló que Miranda describió el papel que la Xunta puede desempeñar ante eventuales crisis: acompañar a las familias gallegas en territorio venezolano y, dentro del margen competencial autonómico, buscar soluciones para las necesidades más apremiantes que puedan experimentar los residentes de origen gallego. Subrayó que la Xunta prepara protocolos para intervenir rápidamente si la situación se agrava o si existen demandas de ayuda urgente entre la población gallega residente.

Durante su intervención televisiva, Miranda también recogió las percepciones de la comunidad gallega en Venezuela, señalando que muchas personas enfrentan un clima de preocupación y expectación, aunque mantienen grandes esperanzas respecto al futuro del país. Explicó que hay quienes confían en la posibilidad de un cambio que derive en un proceso hacia mayores cuotas de libertad y democracia, así como la recuperación progresiva del bienestar que Venezuela registró en el pasado y que, según detalló, se fue deteriorando en los últimos años.

Europa Press consignó que la Xunta, a través de la Secretaría Xeral de Emigración, continuará evaluando la evolución de la situación para adaptar sus programas de apoyo y coordinar posibles actuaciones con los centros gallegos en Venezuela. Las autoridades autonómicas insisten en el compromiso de prestar acompañamiento y estar atentos a cualquier emergencia, colaborando con las entidades gallegas y la propia comunidad en el territorio para responder a las necesidades que puedan surgir, dentro del marco de sus competencias.

A lo largo del comunicado, Miranda enfatizó la importancia de la labor que desarrollan los centros gallegos como núcleos de apoyo y encuentro para la diáspora, desempeñando además una función clave en la detección temprana de eventuales necesidades por parte de sus asociados. Destacó el papel de estas instituciones en la intermediación entre la comunidad y el gobierno autonómico, sirviendo de puente para canalizar la asistencia y las solicitudes que puedan aparecer en un contexto de cambio e incertidumbre.

La información proporcionada por Europa Press apuntó que la Xunta mantiene abiertas líneas de comunicación con los responsables de los centros gallegos y recalca la relevancia de actuar de manera rápida y coordinada ante eventos que afecten a la colectividad gallega en Venezuela, dejando claro que la prioridad radica en la protección y bienestar de los residentes de origen gallego, especialmente en un momento de expectativa respecto al futuro político y social del país.