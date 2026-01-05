La UE destaca que las elecciones en Guinea son un "paso largamente esperado hacia el final de la transición"

La Unión Europea anunció su apoyo a la continuación del proceso político en Guinea tras el triunfo electoral de Mamady Doumbouya, quien asumirá un mandato presidencial de siete años mientras persisten dudas sobre la apertura del proceso. Según reportó Europa Press, el Servicio Europeo de Acción Exterior expresó que las recientes elecciones representan “un paso decisivo y largamente esperado hacia el final de la transición política".

El comunicado de la UE, difundido este lunes y citado por Europa Press, valoró la consulta celebrada el 28 de diciembre de 2025, en la que Doumbouya obtuvo más del 86,7 por ciento de los votos después de que las candidaturas de sus principales rivales fueran descalificadas. La organización europea manifestó que acompaña el proceso político guineano y subrayó la relevancia de este avance electoral tras años marcados por la inestabilidad y la ruptura institucional, al producirse dos años después del golpe de Estado de septiembre de 2021 que llevó a Doumbouya al poder tras derrocar a Alpha Condé.

Europa Press detalló que la UE también hizo un llamado para que las futuras convocatorias electorales se desarrollen bajo los principios de apertura, transparencia e inclusión, aspectos que considera necesarios para completar el retorno al orden constitucional. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Anouar El Anouni, manifestó la voluntad de Bruselas de mantener una colaboración a largo plazo con Guinea, orientada por intereses compartidos.

La consulta presidencial situaba a Doumbouya como favorito desde el inicio de la campaña, dado que la eliminación de las opciones opositoras limitó significativamente la competencia electoral. Según publicó Europa Press, la figura de Doumbouya ha sido objeto de cuestionamientos tanto por la orientación autoritaria de su gobierno como por no haber cumplido con su promesa inicial de no postularse a la presidencia después del proceso de transición.

En cuanto al contexto previo, el país ha atravesado varios episodios de convulsión política y social desde el derrocamiento de Condé. La UE insistió, según consignó Europa Press, en que la restauración de la institucionalidad y el pleno respeto del orden constitucional siguen siendo fundamentales para que Guinea avance en estabilidad y desarrollo democrático. La disposición de Bruselas a continuar la asociación estratégica con el país africano fue reafirmada en el cierre de su declaración oficial.

Diversos observadores internacionales han llamado la atención sobre los desafíos inherentes al proceso de transición guineano, en el que la exclusión de los principales opositores y las denuncias de deriva autoritaria añaden complejidad a la situación política. El apoyo de la Unión Europea, según reiteró Europa Press, queda condicionado a la mejora de estos aspectos en las próximas etapas electorales y políticas del país.