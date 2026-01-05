La FADSP denuncia la privatización del Sistema Nacional de Salud a través de conciertos con empresas privadas

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha resaltado el crecimiento de plataformas contrarias a la privatización del sistema sanitario, así como el aumento y la consolidación de movilizaciones en varias comunidades autónomas españolas. En su informe anual, la entidad enfatizó que este fenómeno refleja el descontento social ante las listas de espera y los obstáculos de acceso a la Atención Primaria, asociando directamente estas protestas al deterioro percibido de los servicios públicos de salud. Al mismo tiempo, la FADSP advirtió que el avance de los acuerdos empresariales en el sector sanitario responde a una estrategia sostenida de privatización del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Según publicó la FADSP, el mecanismo principal de esta privatización involucra conciertos con empresas privadas y concesiones administrativas. En su balance sobre la situación sanitaria de 2025, la organización sostuvo que se trata de un proceso articulado por grandes grupos multinacionales, fondos de inversión, laboratorios farmacéuticos, fabricantes de equipamiento médico, aseguradoras sanitarias y otros conglomerados empresariales, que respaldan políticas orientadas a captar los fondos públicos destinados al ámbito sanitario. El informe, citado por la FADSP, sostiene que esta estrategia pasa por una “continua política de acoso” al sistema público, encaminada a su deterioro y al daño de su imagen social.

Entre las regiones donde este avance privatizador se hace más perceptible, la FADSP mencionó a Madrid y Andalucía. Según consignó la federación, los gobiernos autonómicos conservadores han protagonizado una aceleración de la privatización hospitalaria y un debilitamiento de la Atención Primaria. Además, el deterioro de las listas de espera figura como uno de los factores señalados. El informe de la FADSP afirma que su situación ha empeorado “sustancialmente” y que los datos oficiales se encuentran “cada vez más falseados y cada vez más elevados”. Estos elementos, señala la federación, sirven como argumentos para incrementar la concertación con empresas privadas y para favorecer el aumento de los seguros sanitarios privados, cuya presencia se ha expandido notablemente aprovechando las carencias estructurales del sistema público.

El medio FADSP detalló que la gobernanza del sistema público de salud se mantiene deficiente, en parte por la ausencia de planificación y por una gestión “politizada”, donde la designación de responsables responde a vínculos de afinidad partidaria más que a criterios técnicos. En el terreno normativo, el debate sobre el Estatuto Marco ocupa un lugar relevante en la discusión actual. Algunas organizaciones sindicales corporativas y colegios profesionales argumentan la pertinencia de un estatuto propio que preserve la figura de la dedicación pública y privada. Este contexto ha derivado en una serie de huelgas promovidas por sindicatos médicos, que han empleado el malestar derivado de las condiciones laborales como herramienta de presión en el marco del debate sobre el nuevo texto estatutario.

Según la información reportada por la FADSP, este ciclo de paros laborales tampoco ha adquirido la magnitud necesaria para desequilibrar la situación general, a pesar del respaldo de entidades privadas, medios de comunicación afines, partidos políticos conservadores y el uso reiterado de información falsa. Por otro lado, la federación señaló que los sindicatos de clase apuestan por mejorar las condiciones laborales y salariales del conjunto del personal sanitario.

El Consejo Interterritorial del SNS aparece en el balance como un órgano transformado por los servicios autonómicos de salud en un espacio donde predomina la confrontación partidaria, lo que la FADSP interpreta como causa de ineficacia en la gestión de asuntos sanitarios.

En su evaluación de cuestiones regionales, la federación mencionó irregularidades en el sistema sanitario andaluz vinculadas con el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama y con desvíos de fondos al sector privado. Además, centró su atención en Madrid al denunciar la “manipulación y retrasos” en los tratamientos de pacientes en el Hospital de Torrejón, cuyo modelo de gestión privada, a juicio de la organización, refleja los problemas asociados con la privatización del sistema.

El informe de la FADSP también abordó la posible derogación de la Ley 15/97, que habilitó nuevas formas de gestión en los centros y servicios sanitarios públicos. El Ministerio de Sanidad ha anunciado la intención de revocar esta legislación, lo que, según la federación, previsiblemente abrirá un debate en profundidad que podría influir en el rumbo del sistema público de salud en los próximos años.

En cuanto al escenario de movilización, la federación celebró el establecimiento de plataformas en defensa del sistema público de salud a lo largo de diversos territorios. Estas organizaciones han promovido protestas importantes en comunidades como Madrid, Andalucía, Galicia, Aragón, Castilla y León y Murcia. Tales iniciativas, según explicó la FADSP, dan muestra del rechazo a los recortes, el desmantelamiento y la privatización de la sanidad pública.

Finalmente, la FADSP reiteró su llamamiento al aumento de la acción social y profesional contra la privatización y el desmantelamiento del SNS, subrayando la importancia de consolidar una movilización unitaria de plataformas, sindicatos y fuerzas políticas en todo el estado español.