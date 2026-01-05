La Copa y las competiciones europeas marcan las fechas del aplazado Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia

La programación definitiva del encuentro pendiente entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia está sujeta a múltiples factores, entre ellos la influencia directa en la clasificación para la Copa del Rey y los compromisos europeos del equipo local. Esta información se conoció luego de que la acb analizara el impacto de los exigentes calendarios, tanto nacionales como continentales, sobre la reubicación de este partido, que fue aplazado el 13 de diciembre a raíz de los efectos de la borrasca ‘Emilia’. Según consigna la acb, la alta concentración de partidos en competiciones europeas ha impedido encontrar una fecha adecuada para celebrar este encuentro antes del cierre de la jornada 17.

De acuerdo con la información facilitada por la acb, uno de los principales criterios en la selección de una nueva fecha es la posible relevancia del partido en la clasificación para la Copa del Rey, prevista entre el 19 y el 22 de febrero. Si, al término de la jornada 17, el marcador entre Dreamland Gran Canaria y Kosner Baskonia resulta clave para definir la presencia en la Copa del Rey o la condición de cabeza de serie, este encuentro pendiente se jugará el domingo 8 de febrero a las 18.00 horas (17.00 en horario insular).

El medio también detalló que, bajo este escenario, se ejecutarían ajustes adicionales en el calendario: los partidos Dreamland Gran Canaria-Surne Bilbao y Kosner Baskonia-Casademont Zaragoza, correspondientes a la jornada 19, serían pospuestos. Para mantener la integridad del calendario, se adelantará a ese mismo fin de semana el partido de la jornada 28 entre Casademont Zaragoza y Surne Bilbao, el cual se jugará el sábado 7 de febrero a las 20.00 horas.

La acb indicó, según recoge en su comunicado, que si el encuentro Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia no incide en la clasificación para la Copa del Rey después de la jornada 17, la fecha definitiva dependerá del avance del club canario en la Basketball Champions League. En caso de que el Dreamland Gran Canaria logre acceder a los cuartos de final de ese torneo europeo, el cruce contra el Baskonia se llevará a cabo el martes 31 de marzo a las 21.00 horas (20.00 en horario insular). Alternativamente, si el conjunto isleño no se clasifica para esa instancia continental, el duelo tendrá lugar el miércoles 22 de abril a las 21.00 horas (20.00 en horario insular).

Tal como comunicó la acb, esta reorganización responde tanto al volumen de partidos como al impacto de la participación de los clubes españoles en competiciones fuera del país. La decisión sobre la fecha definitiva solo podrá tomarse cuando se resuelvan los interrogantes sobre la clasificación para la Copa del Rey y la trayectoria europea del Dreamland Gran Canaria, de acuerdo con lo publicado por el medio.

La acb subrayó la complejidad que plantea la combinación de torneos nacionales y europeos en el cronograma de los clubes, lo cual limita las opciones para reprogramar encuentros sin afectar el desarrollo regular de la competición. Esta situación ha llevado a la consideración de diferentes alternativas en función de los desenlaces en ambos frentes.

De esta manera, la resolución definitiva sobre cuándo tendrá lugar el partido Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia permanece condicionada por factores deportivos simultáneos, en un contexto marcado por la densidad y la superposición de eventos importantes tanto en España como en el ámbito internacional.