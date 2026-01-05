Israel y Marruecos firman el plan de trabajo militar para 2026

El Ejército israelí destacó que el reciente encuentro militar con Marruecos en Tel Aviv formó parte del Tercer Comité Militar Conjunto, subrayando el intercambio de ideas estratégicas y la visita de delegaciones a unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). A raíz de estos intercambios, Marruecos e Israel formalizaron la firma de un plan de trabajo militar bilateral que tendrá vigencia en 2026. Esta decisión supone un avance relevante en la relación de defensa y cooperación estratégica entre ambos países.

Según un comunicado difundido por las FDI, la reunión llevada a cabo esta semana culminó con la firma de un plan que tiene como objetivo afianzar la coordinación en materia de seguridad y fortalecer la colaboración bilateral. Ambas delegaciones participaron en debates que incluyeron análisis de retos comunes y objetivos conjuntos en materia de defensa, según publicó el medio. El contenido del plan no fue detallado públicamente, pero las partes involucradas subrayaron la importancia de trabajar hacia una mayor alineación de intereses en temas de seguridad.

El medio informó también que estos encuentros coinciden con el quinto aniversario de los Acuerdos de Abraham, un marco de entendimiento regional en el que tanto Marruecos como Israel restablecieron lazos diplomáticos con la mediación de Estados Unidos. El proceso de normalización de relaciones diplomáticas se concretó el 10 de diciembre de 2020, marcando una nueva etapa en la política exterior de Marruecos e Israel y en la configuración geopolítica de la región.

Las Fuerzas Armadas israelíes, de acuerdo con el comunicado recogido por las FDI, describieron la firma del plan de trabajo como “otro hito bajo los Acuerdos de Abraham y un paso adelante en la estabilidad regional”. Esta valoración pone de relieve la dimensión estratégica que Israel y Marruecos atribuyen a su cooperación militar, en un contexto en el que los acuerdos multilaterales con otros países de la región han ido ampliando el espectro de colaboración y diálogo en temas de defensa.

Durante las reuniones en Tel Aviv, las delegaciones llevaron a cabo una coordinación estrecha sobre los desafíos regionales, enfatizando la necesidad de cooperación práctica y el intercambio de experiencias en materia militar. También se plantearon líneas de acción preventiva y mecanismos compartidos para abordar amenazas que afectan a la seguridad de ambos países, según detalló la fuente.

La existencia de este plan bilateral, formalizada a través de la estructura del Comité Militar Conjunto, responde a un interés convergente por fortalecer las capacidades de respuesta ante situaciones potenciales de riesgo en el entorno internacional. Las reuniones incluyeron visitas a diferentes unidades de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que permitió a la delegación marroquí conocer de cerca las estrategias y operativos que implementa el ejército israelí, de acuerdo a lo recogido en el comunicado oficial.

Este desarrollo en la relación militar entre Marruecos e Israel se enmarca en la tendencia general de los países participantes en los Acuerdos de Abraham a profundizar la cooperación en materias que superan el ámbito diplomático, integrando aspectos tecnológicos, de inteligencia y logísticos en sus agendas de trabajo conjunta. Las Fuerzas Armadas israelíes insisten en que este avance refuerza el marco de estabilidad y la arquitectura de seguridad regional construida durante los últimos cinco años, según consignó el comunicado citado.

El acuerdo militar firmado para 2026 será supervisado por el Comité Militar Conjunto, que canaliza las relaciones entre los altos mandos de ambos estados y actualiza los objetivos en función de la evolución del entorno regional. La decisión de formalizar este plan de trabajo viene precedida por dos encuentros previos del Comité y de iniciativas paralelas en otras áreas de cooperación bilateral, lo que ilustra el proceso paulatino de acercamiento y consolidación de alianzas. Las delegaciones reafirmaron la voluntad de mantener la coordinación estratégica mediante nuevos mecanismos de consulta y evaluación periódica de los resultados, de acuerdo con la información proporcionada por las FDI.