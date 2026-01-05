Identifican nuevos factores biológicos implicados en el crecimiento del aneurisma de aorta abdominal

Ricardo Villa-Bellosta, quien encabezó una investigación publicada en la revista 'Journal of Molecular Medicine', explicó que los métodos actuales para monitorizar los aneurismas de aorta abdominal pequeños aún se apoyan casi completamente en pruebas de imagen, sin herramientas biológicas que permitan anticipar de manera precisa la evolución de esta patología. La investigación, detallada por el medio, dio a conocer nuevos factores biológicos que podrían marcar avances en el diagnóstico y manejo clínico de esta afección cardiovascular.

Según consignó el medio, la labor contó con la participación de centros e instituciones clínicas de Dinamarca y España, articulando información de una cohorte europea que permitió analizar muestras sanguíneas de pacientes con aneurisma de aorta abdominal. Los hallazgos aportan datos novedosos acerca del crecimiento inicial de esta enfermedad, considerada seria y con desenlace potencialmente mortal. La patología consiste en la expansión anómala de la arteria principal del cuerpo humano y habitualmente sigue un curso asintomático, lo que incrementa los riesgos asociados a la rotura, un evento que suele tener una elevada tasa de mortalidad. Identificar de forma temprana los determinantes de su progresión ha sido uno de los principales desafíos en el ámbito cardiovascular.

'Journal of Molecular Medicine' reportó que entre los factores de riesgo cardiovascular más comúnmente ligados a la aparición de esta patología se encuentran la edad avanzada, especialmente en personas mayores de 65 años, el sexo masculino, la exposición constante al tabaco y el incremento en el índice de masa corporal. Estos elementos ya se reconocen de manera rutinaria en la práctica clínica, pero la novedad de este estudio reside en la detección y el análisis de moléculas presentes en el torrente sanguíneo relacionadas con el ritmo de crecimiento temprano del aneurisma.

De acuerdo con la publicación, el equipo investigador identificó que tanto la actividad de la fosfatasa alcalina circulante como la degradación del pirofosfato guardan una asociación relevante con el desarrollo temprano del aneurisma de aorta abdominal. El pirofosfato destaca porque cumple una función protectora frente al proceso de calcificación arterial. Los resultados señalaron que una menor degradación del pirofosfato en sangre se vincula con un crecimiento más lento del aneurisma, lo que indica que ciertos mecanismos de calcificación pueden tener un papel estabilizador de la pared aórtica en determinados pacientes. La investigación subraya que estos datos abren un posible camino para profundizar en la comprensión de cómo actúan los mecanismos internos de defensa vascular natural y su relación con el pronóstico de la enfermedad, aunque los autores advierten que aún se necesitan estudios adicionales para confirmar la hipótesis sobre el efecto protector de la calcificación controlada.

El medio especificó que debido a la naturaleza silenciosa de la afección y la falta de medidas terapéuticas efectivas en sus etapas tempranas, actualmente el abordaje clínico se limita al control rutinario mediante imagen en los casos donde la dilatación es pequeña. La cirugía representa hasta la fecha la única alternativa capaz de prevenir la ruptura del aneurisma, pero su indicación se reserva a situaciones en que la dilatación supera umbrales clínicamente peligrosos. Así, la capacidad de disponer de biomarcadores sanguíneos representa una potencial transformación en la estratificación del riesgo y el seguimiento personalizado de los pacientes.

Según la publicación de 'Journal of Molecular Medicine', la investigación constituye un trabajo piloto, lo que implica la necesidad de continuar explorando la validez clínica de estos hallazgos en ensayos más extensos y diversos. Los especialistas recalcan que, de confirmarse, la medición de estos factores en sangre podría servir como complemento a las imágenes diagnósticas, permitiendo establecer estrategias de seguimiento más adaptadas a las características biológicas individuales de cada persona. Así, la colaboración entre diferentes centros europeos ha permitido sentar una base sobre la que desarrollar herramientas más avanzadas en el futuro.

El estudio dirigido desde la Universidad de Santiago de Compostela, en palabras de Villa-Bellosta, deja abierta la perspectiva de que, en las próximas fases de investigación, se logre identificar “procesos biológicos medibles en sangre que podrían ayudar en el futuro a predecir su evolución”. Esta afirmación, compartida en la publicación, destaca el valor potencial de los nuevos biomarcadores para anticipar el comportamiento de los aneurismas antes de que alcancen dimensiones que justifiquen la intervención quirúrgica, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la demora diagnóstica y a la evolución inadvertida de la enfermedad.

El equipo científico remarcó en 'Journal of Molecular Medicine' la importancia de ampliar la muestra de análisis, extender los estudios a otras poblaciones y evaluar en la práctica clínica la aplicación real de estos parámetros biológicos, teniendo en cuenta las variables individuales de riesgo y el contexto específico de cada paciente. Según el medio, el siguiente paso en esta línea de trabajo radica en desarrollar ensayos clínicos a mayor escala que permitan validar la utilidad de estos marcadores para el pronóstico y la toma de decisiones terapéuticas.