Endesa acerca la vocación a la ciencia a más de 1.000 estudiantes de Secundaria a través de 'Explora tu futuro 2.0'

Los participantes en la primera edición de 'Explora tu futuro 2.0' se dividieron casi por igual entre alumnas y alumnos, con 524 chicas y 538 chicos, formando parte de un grupo de más de 1.000 jóvenes que asistieron a sesiones presenciales y virtuales orientadas a introducirlos en el mundo de las carreras STEM. Este programa, desarrollado por Endesa junto a la Fundación Universidad-Empresa, tiene como objetivo principal inspirar a estudiantes de 4º de la ESO para que reconozcan las oportunidades reales que pueden encontrar en los campos de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, sectores considerados clave para la innovación y la transformación profesional. Según detalló la compañía mediante un comunicado difundido por la agencia Europa Press, la propuesta va más allá de la simple divulgación, buscando crear experiencias concretas en las que los estudiantes perciban la ciencia como una disciplina práctica y directamente aplicable a los desafíos actuales.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la iniciativa alcanzó a veinte centros educativos de Madrid y Sevilla a través de diferentes modalidades de encuentro. Entre los espacios destacados se incluyen el Everest School Monteclaro, ubicado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), y St. Mary's School en Sevilla. Además, el programa combinó las sesiones presenciales con conferencias virtuales temáticas, moderadas por el presentador televisivo Óscar Martínez, ampliando así el acceso a contenidos especializados sobre ramas como Ingeniería Industrial, Matemáticas y Datos, Física y Química e Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones.

Durante las jornadas, profesionales de Endesa y docentes universitarios ofrecieron su perspectiva sobre la aplicación del conocimiento STEM en el mundo real, ejemplificando cómo los conceptos aprendidos en clase se convierten posteriormente en soluciones relacionadas con la eficiencia energética, la digitalización o el desarrollo sostenible. Esta interacción permitió que los estudiantes visualizasen de manera práctica los retos actuales del sector y las competencias necesarias para afrontarlos, reforzando el vínculo entre educación y mercado laboral.

Según informó Europa Press, los participantes también tuvieron la oportunidad de conocer directamente el proyecto RetoTech, impulsado por la Fundación Endesa. Esta iniciativa fomenta el interés por las vocaciones STEM a través de actividades de robótica y programación, y celebra en el presente año su undécima edición. La exposición a propuestas como RetoTech busca motivar el aprendizaje práctico y el desarrollo de competencias tecnológicas entre los estudiantes de Educación Secundaria.

El programa 'Explora tu futuro 2.0' arrancó a finales de septiembre de 2025, coincidiendo con el evento 'Madrid Motor Student'. Desde ese momento, las actividades han buscado acercar el entorno STEM a los jóvenes mediante formatos presenciales y digitales, aumentando la participación y el alcance de sus contenidos. La compañía resaltó que el proyecto no se limita a la divulgación teórica, sino que promueve una vivencia directa, capaz de acercar la ciencia y la tecnología al entorno cotidiano de los adolescentes.

En cuanto al contexto laboral, Endesa subraya el aumento de la demanda de profesionales técnicos en España conforme avanzan los procesos de digitalización y transición energética en las empresas. Según consigna Europa Press citando el Informe Observatorio de la Ingeniería, el país cuenta con aproximadamente 750.000 profesionales de la ingeniería, de los cuales un 98% se encuentra empleado y el 87% desarrolla su labor en áreas vinculadas con la ingeniería. No obstante, la presencia de mujeres en este ámbito permanece limitada, ya que solo el 20% del total corresponde a ingenieras.

El enfoque de estas acciones responde tanto a la necesidad de reducir la brecha de género en carreras técnicas como al propósito de alinear la oferta educativa con los requerimientos actuales del tejido empresarial. Desde Endesa, consideran que la colaboración con comunidades educativas y la creación de espacios que expongan las profesiones STEM de manera atractiva y accesible resulta fundamental para preparar a las próximas generaciones frente a los desafíos de la innovación y la sostenibilidad.

La apuesta de 'Explora tu futuro 2.0', según difundió Europa Press, incluye la participación de expertos de la propia compañía eléctrica y de profesorado universitario, quienes comparten experiencias sobre el desarrollo de proyectos reales y la aplicación directa de conocimientos adquiridos en el aula. Estas dinámicas permiten a los escolares comprender el impacto social y económico de la tecnología, así como identificar oportunidades profesionales con alto grado de empleabilidad y proyección de futuro.

Además de los talleres y ponencias, los estudiantes que participaron en el programa experimentaron diversas herramientas tecnológicas, destacando sobre todo la robótica y el uso de datos para la resolución de problemas. Esta metodología persigue que los jóvenes no solo se informen sobre opciones académicas, sino que también adquieran habilidades prácticas que les permitan incorporarse a una sociedad cada vez más digitalizada.

Tanto las actividades presenciales como las virtuales del programa 'Explora tu futuro 2.0' contaron con altos niveles de interacción, facilitando el intercambio entre estudiantes de diferentes centros y la creación de redes de aprendizaje compartido. Las temáticas abordadas incluyeron retos específicos del contexto actual, como la eficiencia en el consumo energético, la digitalización empresarial o la aplicación de la robótica en distintos sectores económicos.

Endesa, en su comunicado citado por Europa Press, puso énfasis en la importancia que representan las vocaciones STEM en el mercado laboral español y en la necesidad de impulsar iniciativas educativas que acompañen la evolución de la industria. La empresa considera que esta sinergia entre el entorno académico y el empresarial constituye una vía efectiva para mejorar la preparación de los futuros profesionales y responder a la creciente demanda de perfiles cualificados en tecnología y ciencias aplicadas.