El Manchester United inglés destituye al portugués Rúben Amorim

El Manchester United enfrentó otra jornada de incertidumbre en la dirección técnica tras el anuncio de que Darren Fletcher tomará de manera interina el mando del equipo para el partido de este miércoles contra el Burnley. Según informó el medio Manchester United en un comunicado oficial, la destitución del entrenador portugués Rúben Amorim ocurrió debido a una secuencia de malos resultados que mantiene al club muy lejos de los primeros puestos de la Premier League inglesa.

De acuerdo con el comunicado reproducido por el propio club, Amorim dejó de ser el entrenador de los ‘Diablos Rojos’ luego de que la directiva, “a regañadientes”, considerara que era el momento adecuado para iniciar un cambio en el banquillo. Manchester United ocupa en estos momentos la sexta posición de la liga inglesa, a 17 puntos del líder, situación que complicó las aspiraciones del conjunto para regresar a los primeros planos. El club agradeció la contribución de Amorim y le deseó éxito en el futuro, puntualizó el comunicado recogido por el propio Manchester United.

La llegada de Rúben Amorim a Old Trafford se produjo al final del año 2024, una vez que el club decidió prescindir de los servicios del neerlandés Erik ten Hag. Amorim, que había destacado con el Sporting Portugal, fue considerado una apuesta para devolver al equipo su protagonismo tanto nacional como internacional. Según detalló Manchester United, la campaña pasada el equipo logró llegar a la final de la Liga Europa bajo el mando del técnico portugués, aunque perdió el título frente al Tottenham en el estadio San Mamés, conocido como La Catedral. Esta caída le impidió no solo levantar el trofeo, sino también competir en la próxima edición de la Champions League y quedar fuera de todas las competiciones europeas esta temporada.

El medio Manchester United indicó que la derrota ante Tottenham en Bilbao agudizó una temporada ya caracterizada por malos resultados. El club terminó en la decimoquinta plaza del campeonato inglés, distante por 42 puntos del campeón Liverpool FC. Este resultado agravó la crisis deportiva y supuso la peor clasificación del equipo en muchos años.

Durante la actual temporada, el rendimiento del equipo dirigido por Amorim no demostró una mejoría significativa. Manchester United empató sus dos encuentros más recientes frente al Leeds United y el Wolverhampton, alejando al equipo tanto de la pelea por el liderato como del acceso directo a la Liga de Campeones. El club se encuentra a tres puntos de las posiciones que garantizan una plaza en la próxima Champions League, según reportó el propio club en su comunicado oficial.

En los torneos nacionales, la situación no fue mejor. El equipo sufrió una eliminación temprana en la Carabao Cup al quedar fuera por penaltis ante el Grimsby Town, un club de la cuarta división del fútbol inglés. Ese resultado, según publicó Manchester United, generó nuevas críticas sobre el desempeño y la capacidad de Amorim para revertir la situación del equipo. Las aspiraciones de ganar algún título local se desvanecieron con esa derrota, sumando presión sobre la directiva.

La salida de Amorim se produce tras un ciclo breve al frente del club, en el que no se concretaron los objetivos iniciales de la directiva relativos a restaurar la competitividad a nivel nacional e internacional, según consignó el propio Manchester United a través de sus canales oficiales. Las estadísticas de la temporada muestran que el equipo no logró encontrar la regularidad necesaria, quedando expuesto a resultados adversos y una dinámica que comprometió sus expectativas deportivas.

La directiva del club apuesta ahora por Darren Fletcher en calidad de técnico interino, a la espera de una decisión sobre el futuro del banquillo. Manchester United enfatizó en su comunicado que este cambio busca ofrecer a la plantilla la mejor oportunidad para buscar el mejor resultado posible en la recta final del torneo liguero. Las próximas jornadas de la Premier League serán determinantes para el futuro inmediato del equipo, que buscará reengancharse en la lucha por puestos de competición europea.