El chino Zhou Guanyu se une a Cadillac como piloto reserva para 2026

Zhou Guanyu, originario de Shanghái y con experiencia como piloto de reserva en Ferrari, asumirá el mismo rol en la escudería Cadillac para su ingreso en la Fórmula 1. Según informó el medio que difundió el comunicado oficial, Zhou aportará sus conocimientos técnicos y trayectoria para apoyar a Valtteri Bottas y Sergio Pérez, quienes integran la plantilla oficial del equipo estadounidense en su primera temporada como participante en el campeonato mundial previsto para 2026.

El anuncio, realizado este lunes por Cadillac y recogido también en la nota de prensa de la escudería, señaló que Zhou es el primer y único piloto de Fórmula 1 nacido en China, lo que marca un hecho distintivo en su carrera y en la historia del deporte. El equipo subrayó que trae consigo una amplia experiencia acumulada en 68 grandes premios disputados hasta la fecha y que su función consistirá principalmente en respaldar los trabajos de desarrollo del monoplaza, compartiendo tareas con los dos titulares, Bottas y Pérez.

De acuerdo con el comunicado citado por el medio, Zhou tiene 26 años y debutó en la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Baréin en 2022, sumando puntos en siete ocasiones a lo largo de su trayectoria. Durante la temporada 2024, como miembro de Kick Sauber, fue responsable del único resultado en zona de puntos del equipo suizo durante la cita de Catar, consolidando su capacidad para maximizar el potencial técnico en circunstancias exigentes.

El medio explicó que tras su salida de Kick Sauber al finalizar la temporada 2024, Zhou firmó con Ferrari para desempeñarse también como piloto de reserva. En esa escudería llevó adelante tareas en pista y actividades en el simulador, además de su participación en programas dedicados a Pruebas de Autos Anteriores (TPC), orientados al desarrollo y la evaluación de vehículos anteriores de la marca italiana, lo que reforzó su experiencia en aspectos técnicos y de desarrollo automovilístico.

En palabras de Zhou recogidas en el comunicado de Cadillac, el piloto expresó: “Estoy encantado de unirme al equipo Cadillac como piloto de reserva en su debut en la Fórmula 1. Este es uno de los nuevos proyectos más grandes y emocionantes que ha visto este deporte”. El medio difundió además declaraciones del director de Cadillac, Graeme Lowdon, quien se refirió al proceso de selección del piloto de reserva, calificándolo de “tan exhaustivo” como el realizado para los dos pilotos oficiales. Lowdon puntualizó, según el mismo reporte, que buscaban un candidato con experiencia reciente en la Fórmula 1, disposición para el trabajo en equipo y comprensión de los desafíos relacionados con el desarrollo de un coche a lo largo de la temporada.

La decisión de incorporar a Zhou Guanyu en este proyecto coincide con el compromiso de Cadillac de conformar una estructura técnica sólida para afrontar los retos inherentes a una escudería debutante. Tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez, quienes suman numerosas campañas y resultados en equipos de prestigio, contarán con el apoyo del piloto chino en actividades de simulador, desarrollo y pruebas, parte fundamental para el progreso del monoplaza a lo largo del calendario.

El respaldo de Zhou también permitirá a Cadillac beneficiarse de visibilidad en el mercado asiático, alineándose con su carácter internacional y la estrategia de crecimiento de la Fórmula 1 en China, país que sigue consolidando su presencia en el automovilismo de alto nivel. La experiencia acumulada por Zhou en equipos como Ferrari y Kick Sauber ofrece garantías sobre su adaptabilidad a diferentes entornos técnicos, así como la capacidad de transferencia de conocimientos entre escuderías con métodos y filosofías de trabajo distintos, según reflejó la nota original.

Por último, el medio señaló que la llegada de Zhou a Cadillac se interpreta en el contexto de un ambicioso programa de desarrollo por parte de la marca estadounidense, que busca lograr una integración competitiva en la parrilla del campeonato mundial a partir de 2026. La combinación de talento experimentado como Bottas y Pérez junto al valor añadido de Zhou apunta a optimizar la preparación del equipo para su debut oficial en la máxima categoría del automovilismo.